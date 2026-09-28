Nam sinh Hà Tĩnh tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nói gì?

Như Đại đoàn kết đã đưa tin, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho học sinh khối 9, từ tối 25/9 đến ngày 27/9.

Trong thời gian đoàn lưu trú tại khách sạn AD41, số 38 đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP Huế, khoảng 3h ngày 27/9 xảy ra sự việc đáng tiếc liên quan đến em N.M.Q., học sinh lớp 9A5.

Thông tin ban đầu từ nhà trường cho biết, khi đoàn trải nghiệm đang ngủ, nam sinh N.M.Q. rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống và tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo nhà trường thành lập tổ công tác vào Huế, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc. Nhà trường đồng thời cử cán bộ, giáo viên phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan. Chiều 27/9, các học sinh còn lại trong đoàn được đưa trở về Hà Tĩnh an toàn.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, cho biết, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân ngay sau khi sự việc xảy ra.

Bà Nga cho biết Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Chính quyền phường chủ yếu thực hiện trách nhiệm trên địa bàn đối với công dân gặp sự việc, trong đó có việc thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Eirnstein, nơi học sinh N.M.Q theo học. Ảnh: HN.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cho biết nhà trường đã gửi báo cáo về Sở và Sở đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh.

Theo ông Ngọc, báo cáo của trường xác định đây là chương trình trải nghiệm dành cho học sinh toàn khối với tổng 178 học sinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn học sinh đang lưu trú tại khách sạn.

Ông Ngọc cho biết, hoạt động trải nghiệm là nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông và là hoạt động chính khóa. Theo ông, học sinh tiểu học, THCS và THPT mỗi năm có 105 tiết hoạt động trải nghiệm.

“Theo báo cáo của nhà trường thì hoạt động của Trường Albert Einstein tổ chức tại Huế là hoạt động trải nghiệm” - ông Ngọc nói.

Về việc hoạt động trải nghiệm có được tổ chức ngoài tỉnh hay không, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết hiện không có văn bản cấm học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, nhà trường phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm an toàn cho học sinh và hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về hoạt động này. “An toàn của học sinh phải là ưu tiên đầu tiên”, ông Ngọc nói.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, sau khi xảy ra vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để làm rõ.

Ông Ngọc cho biết bản thân đã báo cáo vụ việc với PA03 Công an tỉnh Hà Tĩnh và thường xuyên kết nối với đơn vị này.

Hiện nguyên nhân và diễn biến cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.