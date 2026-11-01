Nam sinh Hà Nội vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự góp mặt của 4 nhà leo núi xuất sắc: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Phần thi Khởi động

Tại phần thi Khởi động, Quang Minh là thí sinh đầu tiên bước vào lượt thi riêng với 6 câu hỏi và giành được 10 điểm. Ở lượt thi tiếp theo, Anh Đức thể hiện phong độ tốt khi trả lời đúng nhiều câu hỏi, mang về 30 điểm. Gia Bảo cũng đạt 30 điểm sau lượt thi riêng. Trong khi đó, Thái Dương tạo dấu ấn mạnh mẽ với 5/6 câu trả lời chính xác, giành tới 50 điểm.

Bước vào lượt thi chung gồm 12 câu hỏi, Anh Đức và Thái Dương tiếp tục cho thấy sự ổn định, liên tục ghi điểm. Kết thúc phần Khởi động, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm. Anh Đức bám sát ở vị trí thứ 2 với 80 điểm. Gia Bảo có 35 điểm, còn Quang Minh đứng cuối với 10 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm gồm 5 chữ cái. Ngay sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên, Thái Dương, Anh Đức và Quang Minh cùng đưa ra đáp án chính xác, mỗi người được cộng thêm 10 điểm.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra ngay sau khi câu hỏi hàng ngang thứ 2 được đưa ra. Gia Bảo nhanh chóng nhấn chuông xin trả lời từ khóa. Đáp án "Tự học" được Gia Bảo đưa ra hoàn toàn chính xác, giúp nam sinh Khánh Hòa giành thêm 50 điểm. Từ vị trí thứ 3, em có bước tiến đáng kể, nâng tổng điểm lên 85.

Sau phần thi này, Thái Dương vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 95 điểm. Anh Đức có 90 điểm, Gia Bảo vươn lên vị trí thứ 3 với 85 điểm, còn Quang Minh đạt 20 điểm.

4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Phần thi Tăng tốc

Phần thi Tăng tốc lại tạo nên những thay đổi đáng chú ý trên bảng điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Quang Minh và Anh Đức lần lượt trả lời đúng, giành thêm 40 và 30 điểm. Sang câu hỏi thứ 2, Quang Minh tiếp tục ghi điểm với 40 điểm, trong khi Thái Dương được cộng thêm 30 điểm. Đến câu hỏi thứ 3, Anh Đức và Thái Dương cùng đưa ra đáp án chính xác, lần lượt giành thêm 40 và 30 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng. Gia Bảo là người đưa ra đáp án nhanh nhất, tiếp theo là Anh Đức, Thái Dương và Quang Minh. Kết thúc phần thi Tăng tốc, cục diện cuộc đua thay đổi rõ rệt. Anh Đức vươn lên dẫn đầu với 190 điểm. Gia Bảo có màn bứt phá ấn tượng, đạt 155 điểm và tạm giữ vị trí thứ 2. Thái Dương tụt xuống vị trí thứ ba với 145 điểm, còn Quang Minh có 130 điểm.

Phần thi Về đích

Là người có số điểm cao nhất sau phần thi Tăng tốc, Anh Đức bước vào phần Về đích đầu tiên với gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Anh Đức không đưa ra được đáp án chính xác. Thái Dương giành quyền trả lời nhưng không ghi được điểm. Sang câu hỏi thứ 2, Anh Đức tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.

Đến câu hỏi cuối cùng, nam sinh Hà Nội quyết định lựa chọn Ngôi sao Hy vọng. Với đáp án chính xác "Nguyễn Tuân", Anh Đức giành thêm 40 điểm, kết thúc lượt thi với 210 điểm.

Tiếp đó, Thái Dương lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Tuy nhiên, nam sinh Phú Thọ không có được lượt thi như mong muốn khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Quang Minh giành quyền trả lời nhưng không thành công. Sang câu hỏi thứ 2, Gia Bảo tận dụng cơ hội để đưa ra đáp án chính xác, giành thêm 30 điểm và nâng tổng điểm lên 185.

Đến câu hỏi cuối cùng, Thái Dương chọn Ngôi sao Hy vọng nhưng không trả lời đúng. Anh Đức giành quyền trả lời và ghi thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 230. Trong khi đó, Thái Dương còn 115 điểm.

Bước vào lượt thi của mình, Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh Khánh Hòa không đưa ra được đáp án chính xác. Anh Đức giành quyền trả lời và ghi thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 250.

Ở câu hỏi thứ 2, Gia Bảo lấy lại phong độ bằng đáp án chính xác, giành thêm 20 điểm. Đến câu hỏi cuối cùng, em quyết định sử dụng Ngôi sao Hy vọng nhưng không trả lời đúng. Anh Đức giành quyền trả lời nhưng cũng không thành công. Sau lượt thi này, Gia Bảo có 165 điểm, còn Anh Đức giảm xuống 240 điểm.

Là thí sinh cuối cùng bước vào phần Về đích, Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Nam sinh Hưng Yên khởi đầu thuận lợi với đáp án chính xác ở câu hỏi đầu tiên, giành thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 140. Tuy nhiên, ở câu hỏi thứ 2, em không đưa ra được đáp án đúng. Thái Dương giành quyền trả lời nhưng cũng không ghi được điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng, Quang Minh quyết định sử dụng Ngôi sao Hy vọng. Lựa chọn này đã mang lại kết quả khi em đưa ra đáp án chính xác, giành thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên 180. Sau những màn tranh tài căng thẳng, kết quả chung cuộc được xác định: Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế với 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh về nhì với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương cùng xếp thứ 3.

* Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết sau khi chiến thắng cuộc thi quý I với 175 điểm. * Tấm vé thứ 2 thuộc về Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), người giành chiến thắng cuộc thi quý II với 200 điểm. * Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) trở thành thí sinh thứ 3 góp mặt trong trận chung kết sau chiến thắng tại cuộc thi quý III với 225 điểm. * Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là người cuối cùng giành quyền tham dự trận chung kết năm khi chiến thắng cuộc thi quý IV với 220 điểm.