Nam sinh Hà Nội vào chung kết Olympia nhớ và hát được 135 quốc ca

Xem clip Đoàn Lê Anh Đức hát quốc ca các nước:

Đoàn Lê Anh Đức (lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 220 điểm. Qua đó, em không chỉ giành vòng nguyệt quế mà còn giúp Hà Nội năm thứ hai liên tiếp có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

“Fan ruột” của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Chia sẻ với VietNamNet, Anh Đức cho hay rất vui khi có được thành quả xứng đáng với những nỗ lực của bản thân. “Em coi đây là bước đệm để thực hiện các mục tiêu mới trong học tập”, Đức nói.

Nam sinh cho hay, em và bà ngoại là “fan ruột” của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Từ nhỏ, Đức thích xem các gameshow về trí tuệ và được bố mẹ khuyến khích tham gia các sân chơi này. Năm lớp 6, khi cùng cả nhà xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, Đức cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi và ước mơ được một lần thử sức tại chương trình.

Đoàn Lê Anh Đức giành chiến thắng quý 4, vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: NVCC.

Đức tự nhận mình có thế mạnh ở các môn Ngữ văn và Lịch sử. Nam sinh cũng dành nhiều thời gian để xem lại những chương trình Olympia từ nhiều năm trước để nắm được dạng thức câu hỏi và tập phản xạ.

Từ năm 2023, Đức bắt đầu tham gia các trận đấu mô phỏng hay sân chơi tương tự Đường lên đỉnh Olympia trên mạng để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Lên cấp THPT, em dành thời gian luyện thêm các kỹ năng như gõ máy, nhấn chuột, đọc đề nhanh... Năm Đức lớp 10, khi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức trận đấu giao hữu dành cho các học sinh, em tham gia và giành chiến thắng toàn trường.

Ở Olympia, Đức thích nhất phần thi Vượt chướng ngại vật, bởi cho rằng phù hợp với thế mạnh của bản thân là đọc nhiều và kết nối dữ kiện nhanh để tìm ra từ khóa. Thực tế, nam sinh đã có nhiều pha ghi điểm rất ấn tượng trong phần thi này. Ở cuộc thi quý, Đức đã giải Chướng ngại vật rất nhanh, ngay sau khi câu hỏi của hàng ngang gợi ý đầu tiên vừa được MC đọc lên.

Nam sinh cho hay bản thân có thế mạnh với những câu hỏi về lĩnh vực khoa học xã hội, đặc biệt là lịch sử - môn chuyên mà em đang theo học tại trường.

Nam sinh cũng nhìn nhận điểm yếu của mình ở các phần liên quan đến toán.

Đức cho hay, để có được kết quả như ngày nay, em luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp. Trong các giờ học, Đức đều hăng hái phát biểu, tham gia xây dựng bài.

Nam sinh có nhiều tài lẻ

Chia sẻ với VietNamNet, cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm và là cô giáo dạy Văn của lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, Đức đặc biệt yêu thích các môn khoa học xã hội. “Anh Đức luôn thể hiện rõ tình cảm gắn bó, yêu mến với trường lớp, thầy cô và bạn bè một cách chân thành, sâu sắc”, cô Lan nói.

Đoàn Lê Anh Đức cùng cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC

Cô Lan cho hay, nam sinh cũng yêu thích văn chương và thuộc rất nhiều thơ, đặc biệt là thơ ca cách mạng.

Điều cô Lan ấn tượng nhất là trong các tiết Ngữ văn, khi học đến các thời kỳ văn học hay tác giả yêu thích, Đức thường xung phong để đọc tặng cô và các bạn trong lớp các bài thơ mở rộng cùng thời kỳ hoặc ngoài sách giáo khoa một cách say sưa, truyền cảm.

“Đức chủ động chia sẻ với tôi về tình yêu dành cho lịch sử, văn chương và Olympia ngay từ những ngày đầu lớp 10 khi mới vào trường. Đức cũng rất yêu nhạc cách mạng, chủ động nói chuyện về thơ ca và hát cho cô và cả lớp nghe. Có thể nói đây là một học trò tài năng và sống tình cảm”, cô Lan nói.

Trên lớp, các bạn ấn tượng với Đức ở các tài lẻ, đặc biệt có thể nhớ và hát 135 quốc ca của các quốc gia trên thế giới.

Nam sinh được nhận xét hát hay, yêu thích văn thơ. Ảnh: NVCC.

Thời gian rảnh, Đức thích đi bộ vì thấy việc này vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp mình cảm nhận nhiều điều thú vị trong cuộc sống xung quanh.

Cuối tuần, em thường về quê ngoại ở Hưng Yên và chơi bóng đá với các bạn.

Là thí sinh cuối cùng giành vé vào trận chung kết Olympia năm thứ 26, Anh Đức hiểu rằng mình còn ít thời gian để chuẩn bị hơn so với các thí sinh khác. Nam sinh quyết tâm củng cố kiến thức và ôn tập kỹ lưỡng, cố gắng phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để sẵn sàng cho trận chung kết sắp tới. Em sẽ cập nhật thêm thông tin thời sự và tiếp tục rèn luyện kỹ năng bấm chuột nhanh.

“Đã bước vào trận chung kết, mục tiêu của ai hẳn cũng sẽ là chức vô địch. Em sẽ cố gắng giữ tinh thần như ở các trận thi trước và quyết tâm thi đấu hết mình để không hối tiếc ”, Đức chia sẻ.