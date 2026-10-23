Nam sinh Hà Nội trở thành thủ khoa học sinh giỏi, muốn dành thành tích tặng bố 82 tuổi

Năm 2024, câu chuyện về ông Nguyễn Xuân Sung, tròn 80 tuổi (Hà Nội) vẫn lái xe máy đưa con trai 15 tuổi đi thi lớp 10 từng khiến nhiều người bất ngờ, cảm phục. Đứng đợi con trước cổng trường thi, người cha sinh năm 1944 nổi bật với mái đầu bạc trắng bên chiếc xe 82 đời cũ gắn bó với mình hơn 30 năm.

Nguyễn Xuân Toàn, con trai thứ ba của ông Sung (khi đó là học sinh lớp 9A3, Trường THCS Ngô Gia Tự), dự thi vào lớp 10 năm 2024. Dù cao hơn 1,8m, nặng 78kg, Toàn chưa được lái xe máy nên ông Sung vẫn đưa con đi thi.

Chia sẻ với VietNamNet khi đó, ông Sung nói, ông muốn trong bất cứ trường hợp nào, cũng có thể ở bên cạnh con để quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt là những thời điểm quan trọng như thi cử. Năm đó, Toàn tiếc nuối khi không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Thăng Long, sau đó theo học trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng theo nguyện vọng 2. Mới đây, theo công bố của Sở GD - ĐT Hà Nội, Nguyễn Xuân Toàn giành giải Nhất và trở thành thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp TP. Hà Nội năm 2026.

Ông Nguyễn Xuân Sung, khi đó 80 tuổi, và con trai Nguyễn Xuân Toàn ở kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 (ảnh: Thanh Hùng).

Không học thêm tiếng Anh, mỗi ngày tự làm một đề

Chia sẻ với VietNamNet, Toàn cho biết, em rất vui khi đoạt giải Nhất và bất ngờ vì trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố với điểm số cao nhất ở bảng dành cho các trường không chuyên.

Nam sinh thổ lộ, kết quả này như một món quà để dành tặng bố mẹ, đặc biệt khi nhớ lại ngày hai bố con cùng nhau đi thi lớp 10. "Ở tuổi 80, bố đã rất vất vả chở mình đi thi. Mỗi khi nghĩ lại, mình đều xúc động và biết ơn. Mình nghĩ rằng, bố rất tự hào với kết quả mình đạt được”, Toàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Sung nói, rất vui sướng và cảm động khi con trai đạt thành tích ấn tượng. Với ông, đây là minh chứng cho sự nỗ lực của con, là điều kiện giúp con trai thêm vững tin và tăng cơ hội trong xét tuyển đại học.

Người cha tiết lộ, từ nhỏ đến nay, Toàn chưa từng đi học thêm tiếng Anh, chỉ học trên lớp và ở nhà. “Ngay từ lúc mới tiếp cận và học tiếng Anh, con đã rất mê và thể hiện có năng khiếu”, ông kể.

Trong khi nhiều phụ huynh khi thấy con có năng khiếu môn gì sẽ đầu tư cho con học để giành các giải thưởng cao ở môn đó, ông Sung lại muốn con dành thời gian cho những môn còn chưa giỏi. “Tôi muốn con có được tuổi trẻ đúng nghĩa, có những niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ. Nếu ép con học, bố mẹ cũng sẽ phải theo guồng quay chở con đi học thêm. Thật may, Toàn không phải học thêm ở đâu nhưng vẫn đạt được kết quả như vậy”, ông Sung nói.

Ông cho biết, Toàn thích chơi game và ông không cấm vì thấy khi chơi, con học thêm được nhiều vốn từ và biết cách sử dụng trong ngữ cảnh phù hợp. Từ bé, Toàn đã thích xem các clip trên YouTube bằng tiếng Anh. Lên cấp THPT, Toàn đặt mục tiêu rõ ràng mỗi ngày sẽ tìm trên mạng một đề Tiếng Anh để thử sức. Sau khi làm xong, Toàn tự chấm bài, ghi lại lỗi sai, từ mới và các cụm thành ngữ.

Thời điểm đó, ông Sung chỉ lo con ít có kinh nghiệm thi cử do cách học của mình. Tuy nhiên, nhờ đam mê Tiếng Anh, Toàn vẫn liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng. Năm lớp 10, nam sinh giành giải Nhất cấp Trường, giải Nhì học sinh giỏi cấp Cụm. Trong hai năm lớp 11 và 12, Toàn đều đoạt giải Nhất ở cả cấp Trường và cấp Cụm, trước khi trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm nay.

Nguyễn Xuân Toàn được thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, khen thưởng sau khi giành giải Nhất và là thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi TP. Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC.

Người cha 82 tuổi muốn luôn đồng hành cùng con

Ông Sung cho biết thêm, hiện ông vẫn chạy được xe máy và đủ sức khỏe để đồng hành với con trong hành trình học tập. Người cha cho biết, ông chỉ còn chưa đầy một năm để đồng hành cùng con trong việc cân nhắc, lựa chọn nguyện vọng ngành học. “Dù theo ngành nào, học trường nào, với năng lực tiếng Anh, tôi hy vọng con sẽ có lợi thế ở những môn học bằng ngoại ngữ”, ông nói.

Toàn cho biết, thời gian tới, em sẽ tập trung để hoàn tất chương trình phổ thông trước khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Toàn cũng dự định sẽ cố gắng ôn tập để thi chứng chỉ IELTS và đặt mục tiêu đạt kết quả cao. Xa hơn, nam sinh hy vọng sẽ trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của một trường đại học lớn, đúng như sở thích bản thân và mong mỏi của bố.