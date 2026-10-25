Nam sinh Hà Nội giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Anh Đức bước vào cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với vị thế nhất tháng 3 với 330 điểm.

Ở phần thi Khởi động, Anh Đức không thật sự khởi đầu suôn sẻ khi chỉ xếp cuối đoàn leo núi với 40 điểm, cách bạn chơi tạm dẫn đầu tới 25 điểm.

Tuy nhiên, nam sinh Hà Nội ngay lập tức thiết lập lại trật tự ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Cụ thể, ngay khi câu hỏi hàng ngang gợi ý đầu tiên được đọc lên, Anh Đức đã rất tự tin nhấn chuông phát tín hiệu xin trả lời Chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác “Đông A”. Qua đó, có thêm 60 điểm, nâng số điểm lên thành 100 và tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi; trong khi các bạn chơi chưa có cơ hội kịp thay đổi điểm số.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Ở phần thi Tăng tốc, dù chỉ có thêm cho mình 40 điểm do chỉ trả lời được đúng và nhanh nhất 1 câu hỏi; song Anh Đức vẫn giữ được vị trí dẫn đầu đoàn leo núi khi nâng điểm số lên thành 140, hơn các bạn chơi ở vị trí thứ hai 25 điểm.

Ở phần thi Về đích, Anh Đức chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Trả lời đúng 2 câu và bị giành quyền trả lời 1 câu hỏi, kết thúc lượt thi của mình, Anh Đức có 150 điểm.

Song kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ở lượt chơi của bạn chơi Đoàn Trung Dũng. Sau khi liên tiếp trả lời đúng 2 câu hỏi trong lượt thi của mình gồm 1 câu có ngôi sao hy vọng, bạn chơi Trung Dũng nâng điểm số lên thành 170, hơn Anh Đức 20 điểm.

Rất may, ở phần thi của bạn chơi Minh Phúc ngay sau đó, Anh Đức giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng, có thêm 20 điểm nâng số điểm lên thành 170. Lúc này, điểm số của Anh Đức và Trung Dũng cùng là 170 điểm. Vị trí dẫn đầu của cuộc thi tiếp tục cạnh tranh căng thẳng.

Ở phần thi của bạn chơi Thanh Bình, Anh Đức thể hiện sự xuất sắc khi giành quyền trả lời và có thêm 20 điểm, nâng điểm số lên thành 190.

Chưa dừng lại, ở câu hỏi cuối trong lượt thi của bạn chơi này, không phải chỉ là một pha nhấn chuông giành quyền trả lời, Anh Đức tiếp tục giành quyền đưa ra câu trả lời cùng lời khẳng định chắc chắn về tính đúng của đáp án. Nam sinh Hà Nội thể hiện năng lực của mình với đáp án hoàn toàn chính xác nâng tổng điểm lên thành 220.

Đây cũng là điểm số chung cuộc của Anh Đức, giúp nam sinh giành vòng nguyệt quế quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 và mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với Hà Nội.

Đoàn Lê Anh Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau chiến thắng quý 4 với 220 điểm.

Ngoài Anh Đức, thí sinh xếp ở vị trí thứ hai là Đoàn Trung Dũng (Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) với 170 điểm; xếp sau là các em Cao Minh Phúc (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) với 85 điểm và Phạm Đặng Thanh Bình (Trường THPT Võ Minh Đức, TPHCM) với 80 điểm.

Như vậy, 4 thí sinh lọt vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) nhất quý 1 với 175 điểm; Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) nhất quý 2 với 200 điểm; Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) nhất quý 3 với 225 điểm; Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội) nhất quý 4 với 220 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 1/11 trên VTV3.