Nam sinh giấu súng săn trong bao đàn, bắn giáo viên tại Pháp

Nghi phạm là một nam sinh 14 tuổi, đã giấu một khẩu súng săn dài bên trong bao đựng đàn guitar để mang vào trường học.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương khi đối tượng nổ súng tại khu vực tầng một. Hiệu trưởng 53 tuổi bị trúng đạn vào vùng đùi và lưng dưới, trong khi một nữ giáo viên 37 tuổi bị thương ở phần đùi.

Sau đó, nghi phạm lên tầng hai và bắn thêm hai phát, một phát xuống sàn trước mặt giáo viên, phát còn lại trúng bảng đen trong lớp học có đông học sinh và giáo viên.

Trường trung học Joseph Lakanal ở thị trấn Aubagne, gần thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. ﻿Ảnh: Google Maps

Thời điểm tiếng nổ đầu tiên vang lên, nhiều học sinh ban đầu lầm tưởng đó là tiếng ồn từ công trình xây dựng gần đó trước khi chuông báo động kích hoạt và các lớp học vội vã sơ tán. Vụ nổ súng khép lại khi một nhân viên nhà trường dũng cảm can thiệp, tước vũ khí của nam sinh ở khu vực cầu thang trước khi lực lượng cảnh sát tới khống chế và bắt giữ đối tượng.

Văn phòng Công tố Marseille đã mở cuộc điều tra về hành vi cố ý sát hại. Đạn được sử dụng trong vụ việc được xác định là loại đạn chùm dùng cho súng săn. Theo cơ quan chức năng, nam sinh 14 tuổi chưa từng có tiền án tiền sự hay dấu hiệu cực đoan.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez xác nhận cha mẹ của nghi phạm đã bị tạm giữ để làm rõ nguồn gốc khẩu súng và lý do nam sinh này có được vũ khí. Chính quyền thị trấn Aubagne, nằm cách thành phố cảng Marseille khoảng 15 km về phía đông, thông báo không có học sinh nào bị thương và nhà trường đã kích hoạt bộ phận hỗ trợ tâm lý cho học sinh và cán bộ giáo viên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ trên mạng xã hội X: "Tôi hoan nghênh sự bình tĩnh và phản ứng mẫu mực của đội ngũ giáo viên, điều này đã giúp ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất xảy ra".

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Édouard Geffray nhận định: "Hành vi không thể chấp nhận này lại một lần nữa cho thấy sự gia tăng bạo lực không kiểm soát trong xã hội chúng ta, điều mà tất cả chúng ta phải cùng hành động để chống lại".

Lực lượng cảnh sát khẳng định vụ tấn công tại trường THCS Joseph Lakanal không liên quan đến làn sóng biểu tình của học sinh diễn ra trong vài tuần gần đây trên khắp nước Pháp nhằm đòi hỏi nguồn lực cho giáo dục.