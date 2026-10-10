Nam sinh Gia Lai chinh phục các sân chơi AI

Khi còn là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, cuộc thi về AI đầu tiên Bách tham gia là Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI năm 2025 và giành chức Vô địch bảng AI. Sau đó, Bách cùng bạn bè tiếp tục giành giải nhì Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VOAI 2025), Huy chương Bạc Vietnam AI Championship (VAIC), Á quân Vietnam AI Contest mùa 3…

Những cuộc thi ấy là nơi Bách thử sức với những gì mình tự học. Nhưng càng thi, Bách càng hứng thú với việc tìm tòi, giải quyết vấn đề và biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Niềm đam mê ấy thôi thúc Bách đi sâu hơn vào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và robot.

Như Bách dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm các dự án ứng dụng AI. Ảnh: NVCC

“Tôi hiểu kiến thức không nên dừng lại ở sách vở mà cần được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống. Tôi muốn thử xem những gì mình học có thể giải quyết được vấn đề nào và làm sản phẩm tốt hơn đến đâu” - Bách chia sẻ.

Sản phẩm đầu tiên cho thấy bước chuyển đó là RedictAI. Có người thân mắc bệnh đái tháo đường, Bách tìm hiểu về các biến chứng của bệnh và chú ý đến những bệnh lý về mắt. Từ đó, Bách đặt vấn đề liệu AI có thể phân tích hình ảnh võng mạc để hỗ trợ nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường.

Từ ý tưởng này, Bách cùng bạn bè chung trường xây dựng hệ thống ứng dụng AI phân tích ảnh võng mạc, dự đoán nguy cơ mắc bệnh võng mạc tiểu đường, glôcôm và đục thủy tinh thể.

Như Bách giới thiệu sản phẩm RedictAI - Dự đoán các bệnh về mắt do biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra thông qua phân tích võng mạc. Ảnh: D.L

Người dùng có thể tải ảnh võng mạc lên hệ thống để nhận kết quả dự đoán, đồng thời tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng, mức độ ảnh hưởng và cách phòng ngừa từng bệnh. Sản phẩm còn tích hợp trợ lý AI “EyeCare”, hỗ trợ giải đáp các câu hỏi liên quan đến bệnh mắt, cung cấp thêm thông tin liên quan.

Nhờ đào sâu nghiên cứu, không ngại thử nghiệm, tháng 8-2026, RedictAI giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2025.

Đến tháng 10-2026, Bách tiếp tục đưa sản phẩm đến Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 với tư cách cá nhân. Trong 8 đội vào vòng chung kết, chỉ có 2 thí sinh thi độc lập, Bách là một trong số đó. Ở cuộc thi này, Bách tập trung vào khâu xử lý dữ liệu và thay đổi cách phân tầng dữ liệu để cải thiện mô hình. Độ chính xác được nâng từ khoảng 92 - 93% lên 94,4%, giúp Bách giành giải ba.

Như Bách nhận giải ba tại Gia Lai Youth HackAIthon 2026 sau khi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm RedictAI. Ảnh: D.L

Hiện Bách đang nghiên cứu ý tưởng kết hợp AI với mô phỏng 3D trong giáo dục. Theo đó, học sinh có thể thực hành lắp ráp trên máy tính trước khi thao tác trực tiếp, hướng đến giảm yêu cầu về thiết bị và tăng cơ hội thực hành ở những nơi còn hạn chế về cơ sở vật chất.

Là người đồng hành và chứng kiến quá trình học tập, rèn luyện của Bách từ những năm cấp 3, thầy Lê Như Thương - giáo viên bộ môn Tin học (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), cho biết: AI là lĩnh vực đòi hỏi nhiều thời gian và sự đầu tư nghiêm túc, do vậy, mỗi bạn trẻ cần kiên trì, không ngừng tìm tòi, sáng tạo.

“Bách có nền tảng kiến thức tốt về toán ứng dụng, tư duy logic và lập trình, nhờ đó giải quyết các bài toán kỹ thuật khá hiệu quả. Em có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, khả năng làm việc nhóm tốt và đặc biệt là rất chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến” - thầy Thương nhận xét.

Một số thành tích của Phùng Nguyễn Như Bách: Vô địch bảng AI tại Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI (năm 2005), giải nhì Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VOAI 2025), huy chương bạc Vietnam AI Championship (năm 2025), Á quân Vietnam AI Contest mùa 3 (năm 2005), giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026; giải ba Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026…