Nam sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Chọn ngành vì 'full Vật lí' và có học bổng

Trần Hoàng Long được tuyển thẳng vào chương trình Kĩ sư tài năng Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).

Không ôn nhiều cho kỳ tuyển sinh

Trần Hoàng Long (sinh năm 2008) đang theo học chương trình Kĩ sư tài năng Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Long được tuyển thẳng nhờ thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi.

TS Phan Minh Đức - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng và PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa khen thưởng và vinh danh Tân sinh viên Trần Hoàng Long - đoạt giải Ba học sinh Giỏi quốc gia.

Ngay từ THPT, Long theo học chuyên Vật lí và tham gia đội tuyển Học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí. Năm 2026, nam sinh giành giải Ba học sinh Giỏi quốc gia môn Vật lí, qua đó đủ điều kiện được tuyển thẳng vào đại học. Vì đã được tuyển thẳng, Long không dành quá nhiều thời gian ôn thi tuyển sinh. Nam sinh cũng có cách học khá khác với hình dung thông thường về một học sinh đạt nhiều thành tích. “Mình học theo cảm hứng, thích gì mới học chứ không ép bản thân theo kỉ luật”, Long nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, nam sinh cho rằng bản thân có phần may mắn khi đạt được những thành tích như hiện tại. Long nhấn mạnh, đây không phải cách học mà các bạn nên làm theo: “Mình nghĩ, do mình hên nên có thành tích tốt, không khuyến khích các bạn học theo”.

Tuy vậy, đằng sau sự thoải mái ấy vẫn là quá trình học tập và nỗ lực. Nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi TP. Đà Nẵng năm 2026 môn Vật lí; Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 môn Vật lí năm 2024 và năm 2025; Huy chương Đồng Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025 môn Vật lí; lọt top 150+ thế giới tại kỳ thi Vật lí quốc tế Physics Brawl, cùng nhiều giải thưởng học sinh Giỏi cấp Trường. Năm 2026, Long đoạt giải Ba học sinh Giỏi quốc gia môn Vật lí.

Long (thứ hai, từ trái sang) cùng các bạn tham gia học đội tuyển Học sinh Giỏi quốc gia môn Vật lí năm 2026, tại Hà Nội.

Từng chịu áp lực vì nghĩ “không bằng các bạn”

Nam sinh cho biết, trong quá trình học chuyên Vật lý và tham gia đội tuyển quốc gia, Long từng chịu áp lực vì so sánh bản thân với bạn bè. “Mình đã nghĩ sẽ không bằng các bạn nên kết quả sẽ không tốt. Mình đã từng bị áp lực đồng trang lứa”, Long kể.

Theo nam sinh, các bạn xung quanh có người chăm chỉ hơn, có người có tư duy tốt hơn, trong khi Lòng đôi lúc cảm thấy mình “quá lười”. Dù cố gắng, cảm giác thua kém bạn bè vẫn khiến Long áp lực. Bước ngoặt đến khi Long nhận ra, không cần quá quan tâm đến thành tích của người khác. “Mình nhận ra, chỉ cần tập trung cho bản thân và cố gắng đến một mức nhất định thì sẽ vừa đủ đạt kết quả như mục tiêu đã đề ra. Dù thành tích của một số bạn cao hơn nhưng mình vẫn cảm thấy tự hào vì mình đã đạt được điều bản thân mong muốn”, Long nói.

Chọn ngành vì “full Vật lí” và có học bổng

Trong hành trình học tập, gia đình không can thiệp quá nhiều vào việc học của Long. Mẹ thường xuyên nhắc nhở Long học hành nhưng không phải lúc nào Long cũng nghe theo. Trong khi đó, thầy cô đóng vai trò quan trọng khi giúp Long bổ sung những kiến thức chưa từng được tiếp thu trước đó. Từ đó, Long theo kịp các thành viên khác trong đội tuyển. Sự hỗ trợ từ bạn bè cũng giúp nam sinh tự tin và vững kiến thức hơn.

Chia sẻ về lý do lựa chọn chương trình Kĩ sư tài năng Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông, Long cho biết, anh bị thu hút bởi mức học bổng, đồng thời thích cách gọi “Tài năng” trong tên chương trình. “Chương trình có nhiều nội dung Vật lí đúng với sở thích của mình, đúng kiểu ngành "full Vật lí" và không có môn Hóa”, Long chia sẻ. Bước vào môi trường đại học, Long sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và kỳ vọng sẽ giành được học bổng trong những năm tới.

Ảnh: NVCC