Nam sinh đánh cô giáo trên bục giảng: Nhà trường báo cáo gì?

Theo báo cáo, sự việc xảy ra sáng ngày 19/10. Trong giờ chữa bài kiểm tra, nam học sinh lớp 12 có hành vi bạo lực đối với giáo viên giảng dạy môn Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc. Sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì ổn định hoạt động dạy học.

Trường cũng rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, hỗ trợ học sinh, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) báo cáo chi tiết sự việc về nam sinh hành hung cô giáo trên lớp. (Ảnh: GD&TĐ)

Nhà trường cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an ngay sau khi sự việc xảy ra. Gia đình học sinh phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Nhà trường cũng có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các phòng ban trực tiếp quản lý, chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên. Đồng thời Sở yêu cầu trường rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Đối với sự việc học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Nhà trường cũng cho biết, hiện các nội dung liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, khi nào có kết luận của cơ quan chức năng nhà trường sẵn sàng phối hợp với cơ quan báo chí trên tinh thần trách nhiệm, khách quan và tôn trọng sự thật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao lên bục giảng, dùng tay đánh vào vùng đầu cô giáo khi cô đang đứng trước lớp. Nam sinh tiếp tục có hành vi tấn công, trong khi nhiều học sinh chứng kiến sự việc. Một số học sinh hô hoán, tìm cách can ngăn; những em khác chạy lên hỗ trợ cô giáo.

Sáng 21/10, đoàn công tác của Sở đã trực tiếp tới thăm hỏi tình hình sức khỏe của cô giáo và nắm một số thông tin ban đầu.

Cũng trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành hung cô giáo để điều tra, làm rõ sự việc.