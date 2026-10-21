Nam sinh đánh cô giáo ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Vụ việc một nam học sinh tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) lao lên đánh cô giáo ngay trong lớp học gây xôn xao dư luận. Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, đặt ra câu hỏi về đạo đức học đường, trách nhiệm giáo dục và cách xử lý theo quy định.

Hành vi không thể chấp nhận

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi, đây là vụ việc đáng buồn và đáng lo ngại về tình trạng bạo lực học đường. Điều đáng chú ý là nạn nhân lại là cô giáo, người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và góp phần hình thành nhân cách cho học sinh.

Nhà trường phải là môi trường an toàn, nơi học sinh được tôn trọng, được giáo dục cách ứng xử và học cách giải quyết bất đồng bằng đối thoại.

Việc học sinh sử dụng bạo lực để đối xử với giáo viên, nếu được xác minh đúng như những thông tin ban đầu và hình ảnh đang được chia sẻ, là hành vi không thể chấp nhận trong môi trường giáo dục.

Nam sinh lao lên đánh cô giáo ngay trong lớp học (Ảnh cắt từ clip)

Bất đồng với giáo viên, không hài lòng với cách nhắc nhở hoặc xử lý kỷ luật của nhà trường không bao giờ là lý do để một học sinh sử dụng bạo lực. Học sinh có quyền trình bày ý kiến, phản ánh những điều mình cho là chưa phù hợp, nhưng phải thực hiện quyền đó bằng phương thức đúng pháp luật.

Vụ việc càng đáng suy nghĩ khi hành vi bạo lực diễn ra ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của những người khác. Đây không chỉ là vấn đề ứng xử của một cá nhân mà còn đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận nghiêm túc về giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột và ý thức thượng tôn pháp luật ở lứa tuổi học sinh.

Đối với nam sinh liên quan, cần làm rõ nguyên nhân, diễn biến và động cơ của hành vi để xử lý đúng pháp luật, không né tránh trách nhiệm, nhưng cũng không vội kết luận khi chưa có kết quả điều tra chính thức.

Theo thông tin báo chí phản ánh, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp nam sinh để điều tra. Đây là bước tố tụng nhằm phục vụ việc xác minh vụ việc theo quy định pháp luật, không đồng nghĩa với việc người bị bắt đã bị kết tội. Kết luận cuối cùng phải dựa trên chứng cứ được thu thập hợp pháp và trình tự tố tụng.

Nam sinh đánh cô giáo có thể bị xử lý thế nào?

Trước hết, cơ quan điều tra cần xác minh đầy đủ diễn biến vụ việc, công cụ được sử dụng, vị trí và mức độ tác động lên cơ thể cô giáo, thương tích thực tế, nguyên nhân dẫn đến hành vi, lời khai của những người liên quan, dữ liệu camera và các chứng cứ khác. Trên cơ sở đó, cơ quan tiến hành tố tụng mới có thể xác định chính xác tội danh.

Trong trường hợp này, cần đặc biệt xem xét hai khả năng pháp lý. Thứ nhất, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nếu kết quả điều tra cho thấy nam sinh cố ý dùng vũ lực gây thương tích cho cô giáo, hành vi có thể bị xem xét theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung. Việc xác định trách nhiệm hình sự không chỉ căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể mà còn phải xem xét những tình tiết khác được điều luật quy định, như sử dụng hung khí nguy hiểm, tính chất của hành vi và các tình tiết định tội, định khung tương ứng.

Đối với hành vi dùng dao hoặc vật sắc nhọn tấn công người khác, cần làm rõ loại công cụ, cách thức sử dụng, vị trí bị tấn công, cường độ tác động và hậu quả thực tế. Nếu công cụ được xác định là hung khí nguy hiểm và các điều kiện pháp lý tương ứng được đáp ứng, đây có thể là căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự ngay cả khi tỷ lệ thương tích chưa đến 11%.

THPT Mạc Đĩnh Chi - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: FB nhà trường)

Thứ hai, cần loại trừ khả năng tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự nếu chứng cứ cho thấy có căn cứ xác định ý thức tước đoạt tính mạng. Không phải cứ dùng dao hoặc vật sắc nhọn tấn công người khác là đương nhiên phạm tội giết người.

Ranh giới giữa tội cố ý gây thương tích và tội giết người phụ thuộc quan trọng vào mặt chủ quan của hành vi, đặc biệt là ý thức của người thực hiện, cùng các tình tiết khách quan như vị trí tấn công, phương thức tấn công, mức độ nguy hiểm của hành vi và diễn biến trước, trong, sau khi thực hiện.

Nếu người thực hiện có ý thức tước đoạt tính mạng nhưng nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời hoặc vì nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội, hành vi vẫn có thể bị xem xét về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu đủ căn cứ pháp luật.

Ngược lại, nếu chứng cứ không chứng minh được ý thức tước đoạt tính mạng mà xác định người thực hiện có lỗi cố ý gây thương tích thì cần xem xét theo quy định tương ứng của Điều 134.

Vì vậy, việc lựa chọn tội danh phải dựa trên kết quả điều tra và đánh giá toàn diện chứng cứ, không thể chỉ nhìn vào hình ảnh trên mạng xã hội hoặc suy đoán từ hậu quả thương tích. Ngoài ra, nếu có những hành vi độc lập khác được chứng minh trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa nên suy diễn thêm tội danh khi chưa có thông tin chính thức và đầy đủ.