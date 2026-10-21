Nam sinh đánh cô giáo ở Hà Nội bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Liên quan đến vụ nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh nam sinh hành hung cô giáo được cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, vụ việc diễn ra vào sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra. Lúc này, nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc. Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên; yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý. Sở GD-ĐT cũng yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Đối với học sinh và gia đình, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh; quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; triển khai biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Tiến Dũng