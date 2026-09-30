Nam sinh Cơ khí tìm thấy giá trị của tuổi trẻ qua hoạt động tình nguyện

Bắt đầu từ mong muốn được trải nghiệm

Những ngày đầu bước vào đại học, Giang đến với hoạt động tình nguyện cũng như nhiều sinh viên khác, đơn giản là muốn tìm một môi trường mới, gặp gỡ thêm bạn bè và đóng góp một phần sức trẻ của mình. Tuy nhiên, càng tham gia, nam sinh càng nhận ra hoạt động tình nguyện không chỉ dừng lại ở việc tham dự một chương trình hay trao một phần quà.

Nguyễn Trường Giang, sinh viên năm thứ tư, khoa Cơ khí, trường ĐH Giao thông Vận tải.

“Điều quan trọng hơn là mình được trực tiếp làm việc với con người, được nhìn thấy những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống và hiểu rằng những việc tưởng như rất nhỏ đối với mình đôi khi lại có ý nghĩa rất lớn với người khác”, Giang chia sẻ.

Quá trình đó khiến Giang không chỉ muốn là người tham gia mà còn muốn trở thành người có thể tổ chức, kết nối và tạo cơ hội để nhiều sinh viên khác cùng tham gia. Khi được tin tưởng giao vai trò Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện, Giang hiểu đây không đơn thuần là một vị trí mà còn là trách nhiệm với tập thể và những giá trị đã được xây dựng trong suốt quá trình hoạt động. “Càng ở vị trí này, mình càng có suy nghĩ rằng mình phải làm sao để khi các bạn bước vào, các bạn không chỉ có thêm những kỷ niệm thời sinh viên, mà còn có thể trưởng thành hơn sau mỗi hoạt động thiện nguyện”, Giang nói.

Những điều nhỏ làm nên giá trị của tình nguyện

Với Giang, những kỷ niệm đáng nhớ nhất không nhất thiết đến từ những chương trình lớn. Đó có thể là những khoảnh khắc rất nhỏ trong quá trình hoạt động: Nhìn thấy các em nhỏ ở miền núi Tuyên Quang vui vẻ thưởng thức những món bánh kẹo được chuẩn bị, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bà con thu hoạch nông sản, hay cùng mọi người chuyển nhà để tránh sạt lở trước bão.

Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026.

Sau mỗi chương trình, dù các thành viên đều mệt vì phải di chuyển hoặc làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, họ vẫn ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện trong ngày và vui vì vừa cùng nhau hoàn thành một việc có ý nghĩa. Chính những khoảnh khắc đó khiến Giang tiếp tục gắn bó.

Nếu chỉ nhìn tình nguyện dưới góc độ “cho đi”, Giang cho rằng, một người rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng càng tham gia lâu, nam sinh càng nhận ra, mình cũng nhận lại nhiều điều: Những người bạn, các mối quan hệ mới, kỹ năng và những trải nghiệm mà có lẽ chỉ ngồi trong giảng đường sẽ không thể có được.

“Tình nguyện cho mình cơ hội nhìn cuộc sống rộng hơn. Mình bắt đầu hiểu rằng, ngoài những bài tập, điểm số hay những mục tiêu cá nhân, còn có rất nhiều người và rất nhiều điều mà mình có thể đóng góp”, Giang chia sẻ.

Trưởng thành khi đứng sau một tập thể

Nếu khi còn là thành viên, Giang chỉ cần hoàn thành tốt phần việc được giao thì khi trở thành người tổ chức và chịu trách nhiệm cho một tập thể, mọi thứ đã khác. Giang phải học cách nhìn trước nhiều bước và chuẩn bị cho những tình huống có thể phát sinh trong quá trình tổ chức.

Có những lúc, kế hoạch không diễn ra như dự kiến. Khi đó, điều quan trọng nhất với Giang không phải tìm người để trách móc mà là bình tĩnh xác định vấn đề và quyết định việc cần làm trước. Qua những lần như vậy, Giang dần hiểu rằng, người đứng đầu không phải lúc nào cũng cần đưa ra những quyết định lớn, mà trước hết phải là người sẵn sàng nhận trách nhiệm, lắng nghe thành viên và giữ cho tập thể tiếp tục phối hợp.

Trước đây, Giang có xu hướng muốn tự mình làm thật nhiều để đảm bảo công việc hoàn thành. Nhưng càng đảm nhận vai trò tổ chức, Giang càng nhận ra cách làm đó không thể giúp một tập thể phát triển lâu dài. Thay vì tự mình xử lý mọi việc, Giang bắt đầu chú trọng hơn đến việc phân công, tin tưởng và tạo cơ hội để các thành viên cùng thử sức.

Hoạt động tình nguyện mang đến cho Nguyễn Trường Giang những trải nghiệm khó có được trong giảng đường.

“Người đứng đầu phải biết giao việc, tin tưởng, kiểm tra, đào tạo và tạo cơ hội để người khác trưởng thành”, Giang nói. Từ đó, Giang chú trọng hơn đến việc xây dựng đội ngũ kế cận, phân chia trách nhiệm rõ ràng và tạo cơ hội để những thành viên trẻ thử sức ở những vị trí cao hơn.

Nhìn lại hành trình của mình, Giang cho biết bản thân đã thay đổi khá nhiều. Từ một người ít nói và hơi rụt rè, nam sinh học được cách giao tiếp với nhiều kiểu người, biết lắng nghe, giải quyết mâu thuẫn và chịu trách nhiệm khi đứng đầu một tập thể. Đặc biệt, nam sinh nhận ra rằng, trách nhiệm không phải là nhận công khi mọi việc thành công, mà là người đầu tiên đứng ra khi có vấn đề. Nam sinh không mong mọi người nhớ đến mình vì từng giữ chức vụ gì, mà muốn khi nhìn lại quãng đời sinh viên, có thể nói rằng mình đã thực sự sử dụng khoảng thời gian ấy để làm một điều có ích. “Nếu có một điều mình muốn để lại, thì đó không chỉ là những chương trình đã tổ chức, mà là một thế hệ thành viên sau khi bước ra, sẽ tự tin hơn, có trách nhiệm hơn và sẵn sàng tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, Giang chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)