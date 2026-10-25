Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam giải mã 'thần tốc', vào Chung kết năm Olympia 26

Cuộc thi Quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài giữa bốn nhà leo núi: Đoàn Trung Dũng (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi), Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Cao Minh Phúc (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội), Phạm Đặng Thanh Bình (trường THPT Võ Minh Đức - TP.HCM).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. Sau phần thi cá nhân và chung, tạm thời dẫn đầu là Minh Phúc với 65 điểm, Trung Dũng về nhì với 60 điểm, Thanh Bình có 50 điểm và Anh Đức có 40 điểm.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, Anh Đức có màn bứt tốc ngoạn mục khi đưa ra từ khoá chính xác ngay khi những gợi ý còn chưa được gợi mở, vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 100 điểm, Minh Phúc có 65 điểm, Trung Dũng đạt 60 điểm và Thanh Bình có 50 điểm.

Từ khoá "Đông A" giúp Anh Đức giành nhiều lợi thế về điểm số.

Ở phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi tăng tốc. Anh Đức vẫn đang giữ ngôi đầu với 140 điểm, Minh Phúc có 115 điểm, Trung Dũng và Thanh Bình có cùng điểm số 90.

Phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20. Nam sinh ghi 20 điểm đầu tiên trong phần thi. Ngay sau đó, Đức mất 30 điểm vào tay Trung Dũng và có thêm 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Anh Đức hoàn thành phần thi với 150 điểm.

Anh Đức thể hiện khá tốt trong phần thi về đích.

Trung Dũng lựa chọn gói 20-30-20 điểm. Nam sinh vụt mất 20 điểm vào tay Thanh Bình, Dũng nhanh chóng lấy lại phong độ với đáp án chính xác ở câu 30 điểm. Ngôi sao hy vọng giúp nam sinh ghi thêm 40 điểm, thay thế ngôi đầu bảng của Anh Đức với 170 điểm.

Trung Dũng có màn về đích ấn tượng.

Minh Phúc lựa chọn 3 câu 20 điểm. Phúc xuất sắc giành 20 điểm đầu tiên và đánh mất 20 điểm cho Bình ở câu hỏi thứ hai. Ngôi sao hy vọng chưa giúp nam sinh cải thiện điểm số, mất 20 điểm vào tay Anh Đức. Minh Phúc hoàn thành phần thi với 95 điểm.

Minh Phúc có màn về đích chưa thật sự trọn vẹn.

Thanh Bình chọn gói câu hỏi 20-20-30. Ở câu hỏi đầu tiên, không có thí sinh nào đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh đánh mất 50 điểm trong hai câu hỏi cuối vào tay Anh Đức. Thanh Bình hoàn thành phần thi với 80 điểm.

Thanh Bình cũng đã rất nỗ lực để về đích.

Kết quả chung cuộc, với tinh thần thi đấu quyết liệt và bản lĩnh vững vàng, Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 220 điểm. Anh Đức cũng là mảnh ghép cuối cùng góp mặt vào trận Chung kết năm Olympia 26.

Về nhì là Trung Dũng (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi) với 170 điểm. Ở vị trí thứ ba, Minh Phúc (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội) có 85 điểm và Thanh Bình (trường THPT Võ Minh Đức - TP.HCM) đạt 80 điểm.