Nam sinh 21 tuổi tử vong trên đường chạy: Hé lộ tình tiết đau lòng

Theo Hãng thông tấn Antara, nạn nhân là sinh viên ngành kỹ thuật khai khoáng của Viện Công nghệ Bandung (ITB). Sự việc xảy ra vào ngày 17/10 khi Dody đang chạy qua địa phận huyện Cianjur, tỉnh Tây Java.

Giải chạy ITB Ultra Marathon diễn ra từ ngày 16 đến 18/10 với tuyến đường chính dài 180km nối Jakarta và Bandung, thu hút hơn 5.200 người tham gia. Dody góp mặt ở nội dung chạy tiếp sức 16 người cùng nhóm Tambang Berlari.

Theo giám đốc đường đua Ahmad Shalahuddin Zulfa, Dody là người chạy thứ 11, đảm nhận chặng dài 10km. Trưa 17/10, sau khi hoàn thành được khoảng 8-9km, anh được người dân phát hiện ngã quỵ và nằm lệch khỏi tuyến chạy về phía Al-Ittihad.

Nạn nhân lập tức được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Dr. Hafiz Cianjur. Khi nhập viện, Dody vẫn còn sống nhưng khó thở. Dù đã được các nhân viên y tế tiến hành hỗ trợ hô hấp và hồi sức tim phổi, anh vẫn không qua khỏi.

Pasha đã là ca thiệt mạng trên đường chạy thứ 6 trong 1 tháng qua. Ảnh: LENTERA

Ban tổ chức cho biết Dody có nền tảng thể lực, từng chơi bóng chuyền, đã tập luyện chuẩn bị suốt 5 tháng và hoàn thành bảng hỏi sàng lọc sức khỏe trước giải. Đại diện ban tổ chức cũng nêu giả thuyết từ đội ngũ sơ cứu rằng có thể nước uống đã lọt vào đường thở khi nạn nhân mất ý thức, tuy nhiên nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn phải chờ kết luận y khoa.

Sự cố đáng tiếc của Dody nối dài chuỗi các vụ tử vong tại các giải chạy gần đây trên thế giới. Trước đó vào ngày 19/9, một người đàn ông 46 tuổi đã tử vong sau khi ngã quỵ tại giải chạy địa hình ở Chuncheon (Hàn Quốc).

Đầu tháng 10, Mỹ và Anh cũng ghi nhận ba trường hợp, bao gồm mục sư 24 tuổi Treyton Lara ngừng tim ở Portland Marathon, John Meise (36 tuổi) ngã quỵ tại Milwaukee Lakefront Half Marathon, và một người giấu tên tham dự Cardiff Half Marathon.

Đến ngày 11/10, nữ sinh viên cao học 25 tuổi Yu Ji Won cũng gục ngã và qua đời gần vạch đích giải Seoul Race dù trước đó cô từng hoàn thành marathon dưới ba giờ.

Hiện tại, thông tin công khai chưa đủ để phân loại cả sáu trường hợp trên là đột tử do tim. Trong y học, đột tử do tim là cái chết tự nhiên, bất ngờ do nguyên nhân tim mạch, thường trong vòng một giờ từ khi xuất hiện triệu chứng. Tình trạng ngừng tim (tim đột ngột mất khả năng bơm máu) khác với nhồi máu cơ tim (tắc nghẽn dòng máu nuôi tim). Tuy nhiên, nhồi máu cơ tim hoặc suy hô hấp nghiêm trọng đều có thể dẫn đến ngừng tim thứ phát.

Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo khi phát hiện người chạy bất tỉnh, không thở bình thường hoặc thở ngáp, cần lập tức gọi cấp cứu, bắt đầu ép tim và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) nếu có, bởi việc nhận diện và can thiệp ngay tại hiện trường sẽ tăng đáng kể cơ hội sống cho nạn nhân.