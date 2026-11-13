Nam sinh 17 tuổi sống sót thần kỳ sau 6 ngày mất tích trong rừng nhờ món ăn trẻ em mê

Trong thời gian mắc kẹt giữa khu vực rừng núi, cậu sống sót nhờ một gói bim bim, nước suối và những chiếc khăn dùng để giữ ấm.

William Barkley, còn gọi là Will, được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 16h ngày 6/11 (giờ địa phương), gần đường Stoney Creek, thuộc Walhalla, khu vực nông thôn cách thành phố Melbourne (Australia) khoảng 185 km. Trước đó, mẹ cậu, bà Elizabeth Barkley, đã đưa con đến đây để tham gia chuyến cắm trại.

Nam sinh được tìm thấy. Ảnh: People. ↵

Ngày 12/11, sau 6 ngày tìm kiếm, cảnh sát bang Victoria thông báo phát hiện William nhờ một trực thăng tuần tra. Theo The Sydney Morning Herald, nam sinh được tìm thấy nằm gần một con suối và đã sống sót chủ yếu nhờ nước uống cùng một gói bim bim.

Trong quá trình tìm kiếm từ trên không, tổ bay phát hiện một hộp dụng cụ câu cá tại khu vực cây bụi, cách đường Stoney Creek khoảng 1,9 km về phía đông. Khi phóng to hình ảnh, họ nhận ra William đang ở gần đó.

Video do cảnh sát chia sẻ cho thấy nam sinh vẫy tay và giơ nắm đấm khi phát hiện trực thăng. Lực lượng chức năng sau đó đưa cậu về trung tâm chỉ huy, nơi mẹ đang chờ đợi.

Khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động được ghi lại trong video do cảnh sát bang Victoria công bố. Ngay khi trực thăng hạ cánh an toàn, bà Elizabeth tiến đến và ôm chầm lấy con trai.

“Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Trong tim, tôi biết con vẫn còn sống. Tôi chỉ cầu nguyện Chúa ban một phép màu và điều kỳ diệu đã xảy ra”, bà Elizabeth chia sẻ với The Sydney Morning Herald. Người mẹ cho biết đã ôm con thật chặt ngay khi cậu được đưa xuống khỏi trực thăng.

Nam sinh được đưa khỏi trực thăng, hạnh phúc ôm mẹ. Ảnh: People.

Cảnh sát cho biết William có tinh thần khá tốt và sức khỏe nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, nam sinh vẫn được đưa đến bệnh viện để theo dõi sau những ngày mắc kẹt trong rừng.

Theo thông tin từ cảnh sát, trước khi mất tích, William quay lại địa điểm được đưa đến để lấy thêm đồ cắm trại nhưng sau đó không trở về. Người bạn đi cùng đã tìm kiếm quanh khu vực nhưng không phát hiện dấu vết của cậu.

Bà Elizabeth cho biết con trai chưa có kinh nghiệm cắm trại và không quen thuộc với địa hình nơi đây. Cảnh sát nhận định nam sinh có thể đã mất phương hướng và đi lạc.

Người mẹ kể, trong đêm đầu tiên bị lạc, William rất sợ hãi nên nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, cậu cố tìm đường đến nơi an toàn nhưng không may trượt xuống một khe ở vách đá và bị mắc kẹt. Do hai chân bị đau, nam sinh không thể di chuyển.

Không thể tự thoát ra, William quyết định ở lại vị trí đó, dùng khăn để giữ ấm và uống nước từ con suối gần nơi mắc kẹt.

Trước đây, khi mới 18 tháng tuổi, William từng mắc bệnh viêm màng não mô cầu và bị mất thính lực. Sau khi vượt qua bệnh tật, cậu phải học lại cách đi và nói. Bà Elizabeth cho biết ký ức về nghị lực của con trai trong lần đó đã giúp bà có thêm hy vọng trong những ngày tìm kiếm.

“Con đã từng vượt qua nghịch cảnh một lần, vì vậy tôi tin con có thể làm được điều đó thêm lần nữa”, bà chia sẻ.

Sau khi được tìm thấy an toàn, có lẽ William sẽ không còn nhiều cơ hội tham gia những chuyến cắm trại trong thời gian tới. Bà Elizabeth kể, câu đầu tiên con trai nói khi gặp lại mẹ là: “Con yêu mẹ”.

“Tôi đáp lại rằng con sẽ không bao giờ được rời khỏi tầm mắt mẹ nữa”, bà nói vui và đùa rằng William sẽ bị cấm túc suốt đời.