Nam sinh 16 tuổi livestream cảnh dùng rìu tấn công giáo viên ở Malaysia bị bắt giữ

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video được chia sẻ trên Reddit cho thấy một nam sinh 16 tuổi bị khống chế trong vụ tấn công ở Sarawak, Malaysia, hôm 21/10. Ảnh: Reddit.

Cảnh sát bang Sarawak, Malaysia, đã bắt giữ một nam sinh 16 tuổi sau vụ tấn công giáo viên bằng rìu tại một trường tư thục ở thành phố Kuching. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về xu hướng phát trực tiếp các hành vi bạo lực trên mạng.

Cảnh sát Malaysia bắt giữ nam sinh sau khi người này phát trực tiếp vụ tấn công một nữ giáo viên bằng rìu tại trường tư thục ở Kuching, thủ phủ bang Sarawak.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khoảng 7h50 sáng 21/10, nam sinh bước vào lớp học, dùng rìu đánh nữ giáo viên rồi rời khỏi phòng.

Sau đó, người này quay lại qua một cửa khác và vung rìu về phía các học sinh đang bỏ chạy khỏi lớp. Khi nữ giáo viên tìm cách can thiệp, nam sinh tiếp tục định dùng rìu tấn công cô nhưng bị hai nam sinh khống chế và tước vũ khí.

Các đoạn video lan truyền trên mạng dường như cho thấy nam sinh chuẩn bị cho vụ tấn công trong nhà vệ sinh, với một chiếc điện thoại được buộc trên đầu để phát trực tiếp hành vi bạo lực. Đoạn video rung lắc, được cho là trích từ buổi phát trực tiếp của nam sinh, từng xuất hiện trên mạng trong thời gian ngắn trước khi bị gỡ xuống.

Quyền Giám đốc Cảnh sát bang Sarawak, ông Saifullizan Ishak, cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 8h03, thông báo với lực lượng cảnh sát quận Kuching về việc một học sinh mang pháo đến trường và dùng rìu làm bị thương giáo viên.

“Nạn nhân được cho là bị một vết cắt ở bàn tay”, ông nói, theo báo địa phương The Star.

Theo New Straits Times, nam sinh đã bị bắt giữ và đang được lưu giữ tại khoa tâm thần của Bệnh viện Đa khoa Sarawak.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo Điều 324 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm, cùng khoản 6(1) của Đạo luật Chất nổ năm 1957 về việc tàng trữ chất nổ.

Trường Tunku Putra-HELP, nơi xảy ra vụ tấn công, nói với trang tin Borneo Post rằng nữ giáo viên đang hồi phục tốt và không bị thương tích nghiêm trọng.

Nhà trường cho biết đã lập tức kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp. Nhân viên nhanh chóng can thiệp trước khi lực lượng cứu hộ và dịch vụ khẩn cấp đến hiện trường.

“Các học sinh trong lớp học bị ảnh hưởng đã sơ tán khỏi khu vực, và không ghi nhận trường hợp bị thương nào khác”, nhà trường cho biết, đồng thời xác nhận nam sinh không còn theo học tại đây. “Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng liên quan”.

Sau vụ việc, ba nhân viên cảnh sát hỗ trợ đã được bố trí tại trường. Nhà trường cũng sẽ tiến hành kiểm tra an ninh đối với những người ra vào khuôn viên. Sở Giáo dục bang Sarawak cho biết đã liên hệ với trường để đề nghị hỗ trợ tâm lý – xã hội cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về bạo lực học đường phát trực tiếp

Vụ tấn công được phát trực tiếp đã làm dấy lên lo ngại tại Đông Nam Á, chỉ hai tháng sau một vụ việc tương tự tại trường tư thục ở Philippines khiến một học sinh thiệt mạng, trước khi nghi phạm tự sát.

Trong vụ tấn công ngày 18/8 tại Philippines, học sinh lớp 9 Mohammad Mael Jalani đã sử dụng camera đeo trên người để ghi lại cảnh nổ súng nhằm vào giáo viên và học sinh tại Đại học Ateneo de Zamboanga.

“Đối tượng đi vào và bắt đầu nổ súng bừa bãi, bắn trúng một học sinh lớp 10 ở tầng bốn”, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla nói với các phóng viên. “Đối tượng phát trực tiếp cảnh này trên Facebook Live, bắt đầu từ lúc leo cầu thang, nhưng chỉ có một số đoạn ngắn được ghi lại”.

Sau một vụ nổ súng khác tại trường học ở Banga, tỉnh South Cotabato, hồi tháng trước khiến nhiều người thiệt mạng, giới chức Philippines đã tăng cường giám sát hoạt động trên mạng.

“Theo hướng thay đổi hiện nay, các vụ việc ngày càng diễn ra nhiều hơn trên internet, trong không gian mạng”, Giám đốc cảnh sát khu vực Allan Manibog nói, theo báo Philippine Inquirer.

“Chúng ta thực sự cần tăng cường đơn vị chống tội phạm mạng, không chỉ trong lực lượng cảnh sát mà còn tại các cơ quan thực thi pháp luật khác có cùng nhiệm vụ xử lý loại vấn đề này”.

Theo SCMP