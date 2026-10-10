Nam sinh 15 tuổi tấn công trường học, 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương

Theo tờ Reuters, vụ việc khiến một phụ nữ 37 tuổi tử vong và hai người khác bị thương, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực học đường khi nó xảy ra chỉ một ngày sau một vụ tấn công tương tự tại nước này.

Nghi phạm được xác định là cựu học sinh của trường. Nam sinh này đã tấn công hiệu trưởng, một nữ nhân viên vệ sinh và một giáo viên. Nữ nhân viên vệ sinh 37 tuổi bị thương nặng và đã không qua khỏi dù được lực lượng cứu hộ nỗ lực cấp cứu tại chỗ.

Theo truyền thông Ba Lan, khi nghe thấy tiếng động lớn ngoài hành lang, hiệu trưởng Krzysztof Ochmanski đã chạy ra kiểm tra. Phát hiện vụ việc, ông cùng giáo viên còn lại đã tìm cách khống chế nghi phạm để ngăn chặn và đều bị thương trong lúc đối đầu. Nam sinh 15 tuổi sau đó đã bị khống chế và giao cho cảnh sát.

Người dân tập trung bên cạnh khu vực bị phong tỏa và một xe cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công chết người ở một trường học do một cựu học sinh 15 tuổi gây ra. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nghi phạm có đeo một chiếc mũ bảo hiểm gắn camera trong lúc gây án. Nhà chức trách nghi ngờ thiết bị này được sử dụng để ghi hình cuộc tấn công, tuy nhiên chưa xác nhận liệu đoạn video có thực sự được ghi lại hay không.

Dư luận nước này hiện đang hết sức lo ngại bởi vụ việc diễn ra ngay sau sự cố tấn công bằng dao rựa tại một trường dạy nghề ở thành phố Ostrołęka vào ngày 7/10. Vụ việc đó đã khiến 10 người bị thương, bao gồm học sinh, giáo viên, người đi đường và cả nghi phạm 19 tuổi.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng vừa tạm giữ một thiếu niên 17 tuổi tại Sierpc vì âm mưu thực hiện hành vi nguy hiểm trong trường học. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński tiết lộ, dữ liệu điện tử cho thấy thiếu niên này từng tìm kiếm cách tổ chức tấn công bạo lực trên mạng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ hai con dao trong ba lô của nghi phạm này.

Trước chuỗi sự kiện liên tiếp, Thủ tướng Tusk cảnh báo về nguy cơ các hành vi bạo lực có thể bị bắt chước, đồng thời yêu cầu tăng cường hiện diện của cảnh sát tại các trường học.

Nhà chức trách đang xem xét khả năng các vụ tấn công này có liên quan đến một thử thách bạo lực trên mạng hay không, dù mối liên hệ vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ của các nghi phạm. Bi kịch tại Leszczydół-Nowiny một lần nữa đặt ra câu hỏi cấp bách về việc phát hiện sớm nguy cơ bạo lực ở thanh thiếu niên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho môi trường học đường.