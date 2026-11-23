Theo The Fresno Bee, gia đình Daniel Padilla Jr., học sinh Trường Trung học Fresno, bang California (Mỹ), đã đệ đơn kiện nhà trường liên quan đến cái chết của nam sinh sau khi em đột ngột ngã quỵ trong giờ giáo dục thể chất.

Đơn kiện được bà Kenia Ruiz Suarez, mẹ của Daniel, nộp lên Tòa Thượng thẩm hạt Fresno, cáo buộc các nhân viên nhà trường có nhiều thiếu sót trong quá trình xử lý tình huống khẩn cấp.

Theo hồ sơ vụ kiện, khoảng 12h18 ngày 9/3, Daniel bất ngờ bị ngừng tim khi đang chơi bóng rổ trong giờ thể dục. Khoảng một phút sau khi nam sinh ngã úp mặt xuống sân, giáo viên phụ trách được cho là đã liên hệ với y tá nhà trường thay vì lập tức gọi số điện thoại khẩn cấp 911.

Gia đình cáo buộc không có nhân viên nào trực tiếp gọi 911 khi nam sinh 14 tuổi rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Thay vào đó, lực lượng cứu hộ tiếp nhận thông tin qua hệ thống liên lạc bộ đàm. Theo các luật sư đại diện gia đình, sự việc đã bị ghi nhận không chính xác là trường hợp cần hỗ trợ y tế nhưng không đe dọa tính mạng.

Daniel Padilla Jr., học sinh Trường Trung học Fresno.↵

Đáng chú ý, đơn kiện dẫn dữ liệu từ camera giám sát cho rằng máy khử rung tim tự động (AED), được bố trí tại khu vực nhà thi đấu, chỉ được đưa đến chỗ Daniel sau khoảng 7 phút kể từ khi em ngã quỵ. Tuy nhiên, thiết bị không được sử dụng ngay lập tức.

Việc hồi sức tim phổi (CPR) cũng được cho là chỉ bắt đầu sau 8 phút và kéo dài 56 giây.

Ngoài ra, các luật sư cáo buộc lực lượng cấp cứu gặp trở ngại khi tiếp cận hiện trường do một cánh cổng của trường bị khóa.

Luật sư Germain Labat, đại diện gia đình nam sinh, nhận định những tình tiết nêu trong đơn kiện cho thấy một loạt sai sót mang tính hệ thống trong quá trình ứng phó tình huống khẩn cấp.

Theo hồ sơ vụ kiện, Daniel được đưa đến bệnh viện lúc 12h47 trong tình trạng không có mạch. Đến 13h24 cùng ngày, nam sinh được xác nhận tử vong.

Gia đình cho biết trước đó họ không biết Daniel mắc bệnh lý nền nào có thể liên quan đến việc em đột ngột ngừng tim.

Đơn kiện nêu tên Học khu Thống nhất Fresno cùng một số cá nhân, gồm giáo viên phụ trách lớp học, hai y tá, Hiệu trưởng Trường Trung học Fresno Amy Smith và Phó hiệu trưởng Rafael Torres.

Mẹ nam sinh yêu cầu xét xử vụ việc trước bồi thẩm đoàn, đồng thời đề nghị bồi thường những thiệt hại liên quan đến cái chết của con trai, bao gồm tổn thất về tình cảm và sự hỗ trợ tài chính mà em có thể mang lại cho gia đình trong tương lai.

Liên quan đến vụ kiện, ông A.J. Kato, người phát ngôn Học khu Thống nhất Fresno, cho biết tính đến ngày thứ Sáu sau khi đơn kiện được nộp, học khu vẫn chưa chính thức nhận được hồ sơ khởi kiện.

Những cáo buộc về quá trình cấp cứu hiện mới được phía gia đình đưa ra trong đơn kiện, chưa phải kết luận của tòa án.