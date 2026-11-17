Công an xã An Viễn (TP Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm cháu Đinh Công Đạt (14 tuổi, học sinh lớp 8/5, Trường Hùng Vương, phường Trảng Bom) sau khi cháu rời khỏi nơi nuôi dưỡng từ ngày 13/11 đến nay chưa trở về.

Cháu Đinh Công Đạt . Ảnh: CA.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cháu Đạt sinh ngày 19/7/2012, hiện được nuôi dưỡng tại chùa Long Phước, thuộc ấp Phát Đạt, xã An Viễn.

Thời điểm rời khỏi nơi nuôi dưỡng, cháu mặc đồng phục học sinh Trường Hùng Vương (phường Trảng Bom). Từ khi mất liên lạc, cháu không đến trường và gia đình, nhà chùa chưa có thông tin về tung tích.

Công an xã An Viễn đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cháu Đinh Công Đạt, vui lòng liên hệ: Công an xã An Viễn: 0251 3538187, Công an phường Trảng Bom: 0251 6284888.

Cơ quan chức năng mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của người dân để sớm tìm thấy cháu.