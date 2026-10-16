Nam shipper bị hành hung sau tranh cãi khi giao hàng tại Hà Nội

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ liên tục dùng tay chân tấn công nam thanh niên mặc áo shipper tại Hà Nội. Đáng chú ý, nạn nhân gần như không chống trả nhưng vẫn bị hành hung khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 12/10, tại phường Hà Đông, TP Hà Nội. Thời điểm này, nam thanh niên làm nghề giao hàng đến giao đơn cho gia đình một người đàn ông được xác định là T.

Trong quá trình giao hàng, nam shipper và một phụ nữ được cho là vợ ông T. xảy ra tranh cãi. Sau đó, nam thanh niên rời đi. Tuy nhiên, khi đến khu vực ngõ 12 đường Trần Phú, phường Hà Đông, anh được ông T. liên hệ, yêu cầu quay lại gặp mặt.

Hình ảnh cắt từ clip.

Tại đây, hai bên xảy ra sự việc như hình ảnh được ghi lại trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội. Video cho thấy người đàn ông liên tục dùng tay chân tấn công nam shipper, trong khi nạn nhân gần như không có hành vi chống trả.

Hình ảnh vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Nam thanh niên xuất hiện trong đoạn video được xác định là N.V.T., 26 tuổi, làm nghề giao hàng.

Theo thông tin ban đầu, sau vụ việc, anh T. bị sưng đau ở nhiều vị trí trên cơ thể, gồm vùng mặt, đầu, mắt, ngực và lưng. Nạn nhân còn có biểu hiện đau đầu, đau ngực, chóng mặt và rơi vào trạng thái hoảng loạn về tâm lý.

Ngay sau đó, nam shipper được người nhà đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Đồng thời, nạn nhân cùng gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Hà Đông, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.

Hiện vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.