Tham dự Diễn đàn về phía Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Cùng dự có các đồng chí: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung; lãnh đạo khoảng 20 doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn tư nhân lớn như EVN, Viettel, Petrovietnam, TKV, Vietnam Airlines, Vietjet, FPT, Viglacera…

Về phía Trung Quốc có đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Đảng tổ, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc (hàm Phó Thủ tướng); đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam; đồng chí Trương Lực, Ủy viên Đảng tổ Bộ Thương mại, Phó Đại diện Đàm phán Thương mại Quốc tế (hàm Thứ trưởng), Bộ Thương mại Trung Quốc; đồng chí Tôn Đại Vĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; đồng chí Trình Lệ Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng tổ, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp thành phố Trùng Khánh; đồng chí Điền Hướng Lợi, Bí thư Đảng tổ, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên; đồng chí Triệu Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng tổ, Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp tỉnh Quý Châu và lãnh đạo năm địa phương khu vực Tây Nam gồm Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu...

Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày của các doanh nghiệp tại Diễn đàn

Diễn đàn hợp tác quốc tế lớn nhất từ trước tới nay giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc

Đây là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với gần 600 doanh nghiệp và gần 800 đại biểu hai phía tham dự.

Trước phiên chính thức, lãnh đạo cấp cao hai nước tham quan Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước. Hoạt động trưng bày, quảng bá tại Diễn đàn có sự tham gia của 5 địa phương Việt Nam. Trong đó, 4 địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc gồm: Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang và Lai Châu; TP. Bắc Ninh nằm trên vành đai kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Tại gian hàng Lào Cai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem chè Shan tuyết, các sản phẩm từ atiso, trà thảo dược, tinh bột nghệ, mật ong cùng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Gian hàng nêu thông điệp "Lào Cai chung sức xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, hiệu quả".

Khu trưng bày cũng quy tụ gần 30 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia và doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Viglacera - CTCP, Tập đoàn TH và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên. Các doanh nghiệp tham gia giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, năng lực và tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác với đối tác Trung Quốc. Khu Trung Quốc giới thiệu thế mạnh công nghiệp mới của khu vực Tây Nam như nhôm xanh, quang điện silic, pin năng lượng mới, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Những chỉ đạo quan trọng thúc đẩy kết nối chiến lược

Sau phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bộ trưởng đánh giá sự tham dự đông đảo của gần 600 đại biểu, trong đó có các tập đoàn hàng đầu hai nước, cho thấy nhu cầu, tầm quan trọng của kết nối chiến lược Việt Nam - Trung Quốc nói chung, Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn

Bộ trưởng nhấn mạnh, dưới sự dẫn dắt của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển lên tầm cao mới; hợp tác thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng, hai nước đều là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau. Bộ Công Thương đã thiết lập quan hệ phối hợp chặt chẽ nhiều năm với Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, mong muốn tiếp tục ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác với Tứ Xuyên, Quý Châu. Trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu ngày càng thông lợi; hợp tác năng lượng, trong đó có liên kết điện, được củng cố.

Tuy vậy, năm 2025 thương mại Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc mới đạt 66,7 tỷ USD, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường có quy mô kinh tế 3.150 tỷ USD, trên 350 triệu người tiêu dùng. Theo Bộ trưởng, kết nối chiến lược không chỉ là xây dựng quan hệ với từng địa phương mà cần được tính toán dựa trên vị trí, vai trò, ưu thế bổ sung giữa các ngành, lĩnh vực của Việt Nam với toàn khu vực Tây Nam, đặt trong tổng thể quan hệ Việt - Trung cũng như toàn khu vực. Bộ Công Thương sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình hành động, hợp đồng, dự án thiết thực.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân Trung Quốc cho biết, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục được nâng lên tầm cao mới; Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Tại khu vực Tây Nam, hàng hóa Việt Nam ngày càng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc tích cực tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phía Trung Quốc mong muốn lấy khu vực Tây Nam làm một trong những địa bàn thúc đẩy hợp tác song phương.

Đồng chí Vương Dũng đề xuất ba định hướng. Thứ nhất, kiên trì kết nối chiến lược, củng cố nền tảng hợp tác: triển khai hiệu quả khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và Con đường"; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thúc đẩy kết nối giao thông xuyên biên giới bằng đường sắt, đường bộ, logistics. Thứ hai, thúc đẩy phối hợp công nghiệp, phát huy lợi thế bổ trợ: xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp an toàn; hợp tác về sản xuất thông minh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo; mở rộng nhập khẩu sản phẩm thế mạnh của mỗi bên, tận dụng hội chợ, triển lãm để thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn. Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân: đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác địa phương, giao lưu thanh niên, trao đổi sinh viên, học giả; khuyến khích du khách hai nước đi lại. Đồng chí dẫn câu tục ngữ Việt Nam "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", tin tưởng Diễn đàn sẽ góp phần triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đồng chí Trương Lực, Phó Đại diện Đàm phán Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Theo thống kê của phía Trung Quốc, Trung Quốc đã 22 năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; số dự án đầu tư mới của Trung Quốc vào Việt Nam 3 năm liền đứng đầu, đang mở rộng từ gia công, chế tạo truyền thống sang điện tử, năng lượng mới, chế tạo thông minh. Phía Trung Quốc mong Việt Nam phát huy các nền tảng Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), Hội chợ Tiêu dùng quốc tế Trung Quốc (CICPE), Hội chợ Trung Quốc - Nam Á để quảng bá nông sản thế mạnh; hoan nghênh Việt Nam làm nước chủ đề "Xuất khẩu Trung Quốc" năm 2027. Hai bên cùng thúc đẩy thực thi ở trình độ cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0; cùng xây dựng đường sắt xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, gắn kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn

Đặc biệt, Diễn đàn vinh dự được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với kết nối chiến lược với khu vực Tây Nam Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hợp tác thời gian tới dựa trên ba định hướng xuyên suốt: kết nối đồng bộ hạ tầng với thể chế và thị trường; cùng nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ của mỗi nền kinh tế; lấy lợi ích lâu dài của người dân, doanh nghiệp hai nước làm thước đo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 5 sáng kiến chiến lược:

Một là, cùng xây dựng hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vận hành thông suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế Tây Nam Trung Quốc;

Hai là, hình thành các cụm liên kết sản xuất xuyên biên giới với sự tham gia thực chất của doanh nghiệp hai nước, trước mắt ở các chuỗi thiết bị điện, linh kiện ô tô, chế biến nông sản;

Ba là, thí điểm chuỗi thương mại nông sản tin cậy từ vùng sản xuất đến hệ thống phân phối;

Bốn là, xây dựng chương trình hợp tác xanh gắn năng lượng với sản xuất và an toàn sinh thái, tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn trên các dòng sông chung;

Năm là, thiết lập mạng lưới cùng nghiên cứu, cùng ứng dụng, cùng đào tạo nhân lực.

Để các sáng kiến đi vào thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên lựa chọn danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2027 - 2030, xác định rõ cơ quan chủ trì, đối tác, nguồn lực, thời hạn; mỗi kỳ Diễn đàn dành thời gian đánh giá kết quả, tháo gỡ vướng mắc.

Những hiến kế, đề xuất kết nối chiến lược

Lãnh đạo Chính hiệp bốn địa phương Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu lần lượt trình bày tham luận về hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Tôn Đại Vĩ cho biết Việt Nam đã 27 năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. 9 tháng năm 2026, xuất nhập khẩu Quảng Tây - Việt Nam đạt 244,69 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,6%; đoàn tàu liên vận Trung Quốc - Việt Nam xuất phát từ Quảng Tây vận chuyển 32.700 TEU. Quảng Tây đề xuất năm hướng hợp tác. Một là, nâng cấp cửa khẩu, thông suốt hành lang logistics xuyên biên giới: đưa cửa khẩu thông minh vận tải hành khách tại khu vực Hữu Nghị và Móng Cái - Đông Hưng vào vận hành trong nửa đầu năm 2027, đẩy nhanh kênh vận tải hàng hoá cầu Móng Cái II; mong phía Việt Nam đẩy nhanh kết nối quy hoạch đường sắt khổ tiêu chuẩn, đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội. Hai là, nâng chất thương mại nhân dịp Nghị định thư nâng cấp Khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0 có hiệu lực, bảo đảm thông quan nhập khẩu hàng hoá Việt Nam. Ba là, gắn kết chuỗi sản xuất trong xe năng lượng mới, pin động lực, chế tạo thiết bị cao cấp, vật liệu mới, vật liệu xây dựng xanh; phấn đấu ký thỏa thuận khung về khu hợp tác kinh tế qua biên giới vào năm 2027. Bốn là, hợp tác số, trí tuệ nhân tạo nhân Năm hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN 2026. Năm là, giao lưu nhân văn nhân Năm hợp tác du lịch 2026 - 2027, nâng chất vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Quảng Tây sẵn sàng làm cầu nối, cung cấp dịch vụ hành lang chi phí thấp, hiệu quả cao để hàng hoá khu vực Tây Nam đến Việt Nam và ASEAN.

Chủ tịch Chính hiệp thành phố Trùng Khánh Trình Lệ Hoa khẳng định Việt Nam là đối tác hợp tác quan trọng của khu vực Tây Nam Trung Quốc. Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn Trùng Khánh đạt 3,38 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 5,3%; kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 800 tỷ nhân dân tệ; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ; 25 doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500 đã đầu tư vào thành phố. Theo đồng chí Trình Lệ Hoa, Trùng Khánh có đủ 31 ngành chế tạo lớn, là cứ điểm sản xuất máy tính xách tay lớn nhất toàn cầu. Là đầu mối của Hành lang thương mại quốc tế đường bộ - đường biển phía Tây, có thế mạnh về ô tô năng lượng mới kết nối thông minh, xe máy, điện thoại di động, Trùng Khánh mong muốn cùng các địa phương khu vực Tây Nam tăng cường hợp tác với Việt Nam về thương mại, phát triển công nghiệp, giao lưu nhân văn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trùng Khánh đầu tư tại Việt Nam; nông sản, sản phẩm đặc trưng của Việt Nam được người tiêu dùng đón nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; Trung Quốc xác định Vân Nam là trung tâm hướng ra Nam Á, Đông Nam Á. Hai định hướng ấy gặp nhau tại cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu. Tại Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố lần thứ XII họp tại Lào Cai tháng 8/2026, các địa phương thống nhất chuyển từ hợp tác riêng lẻ sang liên kết toàn tuyến. Trục của liên kết là Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tuyến ngắn nhất đưa hàng hoá khu vực Tây Nam Trung Quốc ra cảng biển Việt Nam và thị trường ASEAN. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã khởi công dự án thành phần đầu tiên; các tuyến container liên vận từ Trùng Khánh, Tứ Xuyên qua Côn Minh, Lào Cai đến cảng biển Việt Nam đang dần hình thành.

Lào Cai và Vân Nam có chung gần 182 km đường biên giới với 2 cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sắt. Hai tỉnh đang đẩy nhanh nghiên cứu, xây dựng cửa khẩu thông minh Kim Thành - Bắc Sơn và lối thông quan Bát Xát - Bá Sái. Lào Cai đã hoàn thiện mô hình thí điểm Khu hợp tác kinh tế qua biên giới để trình Trung ương; đã quy hoạch 20 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 5.800 ha. Chín tháng đầu năm 2026, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh tăng gần 35%, trong đó xuất khẩu tăng trên 70%; du lịch Lào Cai tăng bình quân khoảng 21% mỗi năm. Lào Cai đề xuất năm nội dung hợp tác: bảo đảm tiến độ đồng bộ kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Khẩu, mở rộng các tuyến container liên vận hai chiều; cùng xây dựng cửa khẩu thông minh, kết nối dữ liệu thông quan, mở rộng luồng ưu tiên cho nông sản; sớm vận hành cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu, lối thông quan Bát Xát - Bá Sái, cho phép cặp cửa khẩu đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu nhập khẩu nông sản, trái cây Việt Nam; mời doanh nghiệp Vân Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp của tỉnh, hình thành chuỗi giá trị "nguyên liệu Tây Nam Trung Quốc - chế biến tại Lào Cai - xuất khẩu qua cảng biển Việt Nam"; mở rộng cơ chế hợp tác hành lang kinh tế với sự tham gia của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh cam kết là cửa ngõ tin cậy, cầu nối tích cực, đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm "Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển".

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; kết nối hạ tầng giao thông xuyên biên giới, trọng tâm là hệ thống đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Trung Quốc, là ưu tiên chiến lược hàng đầu. Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026 đã xác định đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Khi hình thành, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Vân Nam, cùng các tuyến Đồng Đăng - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối với Quảng Tây sẽ trở thành hành lang giao thương hiệu quả, rút ngắn thời gian logistics, nối trực tiếp các trung tâm công nghiệp, vùng nguyên liệu nội địa Trung Quốc với cụm cảng biển quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng nêu ba định hướng với cộng đồng doanh nghiệp. Một là, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình kết nối chiến lược; khuyến khích tổng thầu, doanh nghiệp xây dựng có năng lực công nghệ cao của Trung Quốc liên danh với doanh nghiệp Việt Nam để sớm đưa các tuyến đường sắt qua biên giới vào vận hành. Hai là, hiện thực hoá hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống ga trung chuyển, tổng kho logistics, công trình phụ trợ đồng bộ tại khu vực biên giới để nâng năng lực thông quan, vận tải container liên vận. Ba là, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì đường sắt, hợp tác đào tạo nhân lực đường sắt; Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hài hoà với quốc tế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch cho nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp hai nước ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Khép lại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng Bí thư Tỉnh ủy bốn tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước có ký kết thỏa thuận hợp tác. Ban tổ chức hai nước đã nhận đăng ký 58 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) của doanh nghiệp, trong các lĩnh vực logistics, vận tải hàng không, đường sắt, năng lượng, đầu tư vào khu công nghiệp, nông sản thực phẩm, thương mại qua biên giới.

Ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc

Các thỏa thuận tiếp nối hai bản ghi nhớ cấp Bộ ký ngày 15/4/2026 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cao nhất hai nước, về nhóm công tác đàm phán xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng.

Mở ra nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai bên

Bộ Công Thương xác định năm lĩnh vực trọng tâm của Diễn đàn gồm: logistics, kết nối đường sắt, cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thương mại qua biên giới. Trên nền ấy, doanh nghiệp hai bên tìm cơ hội hợp tác ở bảy nhóm ngành: năng lượng, điện; hạ tầng giao thông, logistics, chuỗi lạnh; thương mại biên giới, thông quan số; khoáng sản, luyện kim, vật liệu, hoá chất cơ bản; công nghiệp chế biến chế tạo, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ; nông sản, thực phẩm; kinh tế số, công nghiệp xanh, du lịch.

Diễn đàn cụ thể hoá định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về kết nối chiến lược phát triển, đặt hợp tác Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tọa đàm giao thương doanh nghiệp chiều 20/11

Chiều cùng ngày, tại Tòa nhà Trung tâm Hằng Long, Côn Minh, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Phân hội Tây Nam thuộc Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao tổ chức Tọa đàm giao thương doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp khu vực Tây Nam Trung Quốc, với khoảng 40 đại biểu mỗi bên. Đoàn Việt Nam do Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú làm Trưởng đoàn. Phía Trung Quốc có lãnh đạo Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn New Hope, Hiệp hội Doanh nhân tư nhân tỉnh Vân Nam.

Theo danh sách của Ban tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức phía Trung Quốc tham dự Diễn đàn gồm 27 đơn vị từ bảy tỉnh, thành phố: Vân Nam 11, Trùng Khánh 5, Tứ Xuyên 3, Quý Châu 3, Quảng Đông 3, Thượng Hải 1, Hải Nam 1.

Cục trưởng Vũ Bá Phú cho biết năm 2025 thương mại Việt Nam - Vân Nam đạt 22,37 tỷ nhân dân tệ, còn nhiều dư địa để hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD. Cục đề xuất ba hướng phối hợp: chia sẻ thường xuyên thông tin chính sách, thị trường, với Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh làm đầu mối; tổ chức đoàn xúc tiến luân phiên tại Hà Nội và Côn Minh; tổng hợp nhu cầu từng doanh nghiệp sau Tọa đàm để tiếp tục kết nối, hướng tới hợp đồng, dự án. Liên minh cho biết Trung tâm hợp tác Sunwah đã lập tại Côn Minh, dự kiến lập tại Hà Nội để hỗ trợ doanh nghiệp Tây Nam đầu tư vào Việt Nam.

Bốn doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu cơ hội hợp tác: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Cổ phần Green i-Park, Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera, Tổng Công ty Cổ phần MP Logistics. Doanh nghiệp hai bên giao thương trực tiếp tại bàn tròn theo ba nhóm: xuất nhập khẩu, nông sản, phân phối; logistics, kho bãi, vận tải xuyên biên giới; bất động sản công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Mỗi nhóm có đầu mối phụ trách để tiếp tục trao đổi sau chương trình.