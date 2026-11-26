Cụ thể, kết phiên 25/11, thị giá THD tiếp tục giảm hết biên độ 9,84%, lùi về mức 50.400 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản trong phiên chỉ đạt 24.300 cổ phiếu khớp lệnh, trong khi lượng dư bán giá sàn vào cuối ngày lên tới 279.700 đơn vị.

Tình trạng “trắng bên mua” tiếp diễn cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, còn lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu đang chờ thoát hàng.

Đây đã là phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp và là phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp của THD. Chuỗi lao dốc bắt đầu từ phiên 17/11, thời điểm cổ phiếu này mở cửa ở mức 92.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau 6 phiên giao dịch, thị giá THD đã sụt giảm 45,63%, tương ứng mất 42.300 đồng/cổ phiếu, xuống còn 50.400 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/11.

Với nhịp điều chỉnh sâu này, vốn hóa thị trường của Thaiholdings đã bốc hơi gần 16.300 tỷ đồng, lùi về mức 19.404 tỷ đồng. Doanh nghiệp theo đó chính thức đánh mất vị thế vốn hóa tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Nếu so với vùng đỉnh hồi giữa tháng 6/2026, khi cổ phiếu THD giao dịch quanh mức 213.000 đồng/cổ phiếu và đưa vốn hóa Thaiholdings vượt 82.000 tỷ đồng, quy mô vốn hóa của doanh nghiệp đến nay đã giảm khoảng 62.600 tỷ đồng. Đà giảm kéo dài khiến cổ phiếu này đánh mất phần lớn giá trị so với thời điểm lập đỉnh.

Trái ngược với diễn biến tiêu cực trên sàn chứng khoán, kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Thaiholdings vẫn ghi nhận tăng trưởng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 891 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 106,1 tỷ đồng, tăng 44,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 43,9 tỷ đồng, tăng 187,3% so với mức 15,3 tỷ đồng cùng kỳ, qua đó giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 1,99% lên 4,93%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 79,6 tỷ đồng, tăng 12,5%. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 131,5 tỷ đồng, tăng 41,3%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 130,4 tỷ đồng, tăng 41,8%.

Tuy nhiên, nếu xét riêng quý III/2026, bức tranh kinh doanh lại kém tích cực hơn. Dù doanh thu thuần đạt gần 318,8 tỷ đồng, tăng 30,8%, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn khoảng 4,84 tỷ đồng, giảm gần 79,6% so với cùng kỳ. Một trong những yếu tố chính tạo áp lực lên kết quả lợi nhuận là khoản lỗ hơn 15,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết trong quý III.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 5.282 tỷ đồng, tăng 16,3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn chiếm gần 3.893 tỷ đồng, nổi bật là các khoản đầu tư tài chính dài hạn lên tới hơn 3.691 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào công ty con và công ty liên kết.

Ở chiều ngược lại, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.748 tỷ đồng xuống còn 1.389 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt gần 39,6 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 1.163 tỷ đồng, giảm khoảng 456 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thaiholdings ở mức 214,7 tỷ đồng, tăng 68,7% so với đầu năm. Dù tăng mạnh về tỷ lệ, nợ phải trả vẫn chỉ chiếm khoảng 4,1% tổng tài sản, cho thấy doanh nghiệp đang duy trì đòn bẩy nợ ở mức tương đối thấp.