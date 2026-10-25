Nam rapper nổi tiếng vướng nghi vấn ngoại tình chỉ 5 ngày sau đám cưới

Theo MyDaily, ngày 24/10, đoạn video ghi lại màn biểu diễn của rapper Yang Hong Won tại một câu lạc bộ được lan truyền trên nhiều diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội Hàn Quốc. Trong video, nam rapper bất ngờ cất lên câu hát: "Come back to me, Hyun Joo" (Tạm dịch: Hãy quay về bên anh, Hyun Joo).

Yang Hong Won và vợ Won Hyun Joo.

Đáng chú ý, Hyun Joo cũng là tên của Won Hyun Joo - người vợ mà Yang Hong Won vừa tổ chức đám cưới vào ngày 18/10. Dù câu hát này vốn xuất hiện trong một ca khúc đã phát hành trước đó, việc nam rapper nhắc đến tên vợ giữa thời điểm cả hai vướng tin đồn rạn nứt khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, ngày 23/10, một người được gọi là A, tự nhận có quan hệ quen biết với Yang Hong Won đã đăng tải bài viết tố cáo nam rapper đến nhà nghỉ cùng một phụ nữ khác dù vừa kết hôn. Người này còn công khai một số đoạn hội thoại qua ứng dụng nhắn tin cùng những thông tin được cho là liên quan đến sự việc.

Cáo buộc nhanh chóng gây tranh cãi bởi Yang Hong Won và người mẫu Won Hyun Joo chỉ vừa tổ chức hôn lễ trước đó 5 ngày.

Trước làn sóng bàn luận, công ty quản lý AP Alchemy đã phát hành thông cáo chính thức, bác bỏ cáo buộc ngoại tình. Theo đại diện công ty, những thông tin do người tố cáo đưa ra không phản ánh đúng bản chất sự việc, trong khi các tài liệu được công bố đã bị chỉnh sửa với mục đích xấu.

Đáng chú ý, phía Yang Hong Won thừa nhận nam rapper từng vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ khác trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên, công ty quản lý giải thích rằng chính người tố cáo đã yêu cầu Yang Hong Won đến nhà nghỉ được chỉ định. Người phụ nữ đi cùng cũng không có nơi nào khác để đến nên buộc phải đi theo.

Đại diện công ty khẳng định Yang Hong Won đã ngủ ngay sau khi vào phòng và giữa hai người không xảy ra cuộc trò chuyện hay hành vi thân mật nào.

Bên cạnh việc phủ nhận nghi vấn ngoại tình, AP Alchemy còn cáo buộc người tố cáo đã đe dọa Yang Hong Won và người phụ nữ đi cùng nhằm đòi tiền. Công ty cho biết đã nộp đơn tố cáo hình sự đối với A về các hành vi bị nghi liên quan đến cưỡng đoạt tài sản, vi phạm luật phòng chống hành vi theo dõi, quấy rối và phỉ báng bằng thông tin sai sự thật.

Người phụ nữ xuất hiện trong vụ việc cũng lên tiếng trên mạng xã hội, cho rằng A đã đe dọa, yêu cầu đưa tiền và phát tán thông tin không đúng sự thật khi không đạt được mục đích. Cô cho biết đã thực hiện các thủ tục pháp lý đối với người này.

Dù phía Yang Hong Won đưa ra lời giải thích, mối quan hệ giữa nam rapper và vợ vẫn trở thành chủ đề được chú ý. Tính đến ngày 24/10, Won Hyun Joo đã xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram cá nhân, đồng thời gỡ ảnh đại diện. Đáng nói, Yang Hong Won và vợ cũng không còn theo dõi tài khoản mạng xã hội của nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn duy trì việc theo dõi tài khoản YouTube chung mang tên Nhật Ký Nuôi Con Của Yang Hong Won.

Những động thái này làm dấy lên đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cặp đôi, song cả hai chưa công khai xác nhận chuyện rạn nứt. Được biết, Yang Hong Won và Won Hyun Joo từng thông báo chào đón con gái vào tháng 11/2024. Sau đó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con và cuộc sống gia đình thông qua kênh YouTube chung.

Ngày 18/10 vừa qua, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới và nhận được nhiều lời chúc mừng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau hôn lễ, những cáo buộc liên quan đến đời tư của Yang Hong Won đã khiến cuộc sống của cả hai trở thành tâm điểm dư luận.

Ngày 18/10 vừa qua, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới và nhận được nhiều lời chúc mừng.

Hiện các bên đang có những tuyên bố trái ngược nhau và vụ việc đã được đưa vào quá trình giải quyết pháp lý. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận Yang Hong Won ngoại tình như nội dung tố cáo.

Trong khi đó, việc nam rapper bất ngờ hát câu "Come back to me, Hyun Joo" trên sân khấu càng khiến công chúng quan tâm đến diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ giữa anh và vợ.