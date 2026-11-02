Nam rapper nổi tiếng bất ngờ tiết lộ chuyện dự đám cưới Taylor Swift

Theo Page Six, trong cuộc trò chuyện mới đây trên chương trình The Breakfast Club, rapper Nelly đã có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift, đặc biệt là việc anh cùng bà xã Ashanti góp mặt trong đám cưới của nữ ca sĩ.

Theo đó, Nelly và Ashanti là hai trong số những khách mời tham dự hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce, được tổ chức vào tháng 7/2026 tại Madison Square Garden, New York (Mỹ).

Nelly là một trong số những khách mời tham dự hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce.

Đám cưới của cặp đôi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí và thể thao. Trước những ý kiến bàn luận về danh sách khách mời đông đảo, Nelly đã lên tiếng bênh vực Taylor Swift.

Nam rapper cho rằng việc nữ ca sĩ có nhiều bạn bè nổi tiếng là điều dễ hiểu, bởi cô đã hoạt động trong ngành giải trí suốt nhiều năm và xây dựng được những mối quan hệ thân thiết.

"Mọi người quên rằng cô ấy đã hoạt động trong ngành này lâu đến mức nào, và còn luôn ở vị trí hàng đầu", Nelly chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi có xem mình là một Swiftie - tên gọi cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift hay không, Nelly lập tức khẳng định: "Chắc chắn rồi!". Không chỉ tiết lộ chuyện dự đám cưới, Nelly còn nhắc lại một kỷ niệm đặc biệt với Taylor Swift từ năm 2011.

Khi ấy, nữ ca sĩ bất ngờ gọi điện mời Nelly xuất hiện trong đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Speak Now tại Houston, Texas. Taylor Swift đề nghị trả anh 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) cho màn biểu diễn kéo dài khoảng 3 phút, đồng thời chuẩn bị máy bay riêng và phòng tổng thống tại khách sạn Four Seasons.

Tuy nhiên, điều khiến Nelly nhớ mãi là cách anh nhận khoản thù lao này. "Tôi nói: 'Cô có thể bỏ số tiền đó vào một chiếc túi McDonald's được không?'", nam rapper kể lại. Taylor Swift đã đáp ứng yêu cầu. Theo Nelly, quản lý của nữ ca sĩ khi ấy là Robert Allen đã đưa cho anh một chiếc túi giấy McDonald's chứa 50.000 USD tiền mặt.

Sau lần hợp tác đầu tiên, Nelly tiếp tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn Red năm 2013 và 1989 năm 2015 của Taylor Swift. Nữ ca sĩ cũng từng tham gia biểu diễn cùng anh trong một số chương trình.

Nelly còn nhắc lại một kỷ niệm đặc biệt khi đứng chung sân khấu với Taylor Swift năm 2011.

Từ những lần đứng chung sân khấu đến việc góp mặt trong ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce, Nelly cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa anh và nữ ca sĩ đã được duy trì suốt nhiều năm.

Những chia sẻ mới nhất của nam rapper đồng thời hé lộ thêm một góc nhìn về hôn lễ đình đám của Taylor Swift, đặc biệt là tình bạn lâu năm giữa cô và những nghệ sĩ từng đồng hành trong sự nghiệp.