Nam Phù quyết liệt bóc xóa quảng cáo rác, truy tìm tận gốc chủ thể vi phạm

Ngày 3-10, UBND xã Nam Phù tổ chức ra quân tổng lực triển khai đợt cao điểm rà soát, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên phạm vi toàn xã. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong kế hoạch nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Lực lượng tham gia được huy động đồng bộ và đa dạng, bao gồm cán bộ, chuyên viên Phòng Kinh tế, Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Sự phối hợp liên ngành thể hiện quyết tâm chính trị cao của chính quyền địa phương trong việc xử lý dứt điểm "rác" quảng cáo.

Các tổ công tác đồng loạt tỏa đi khắp các tuyến đường trục xã, đường liên thôn, khu vực chợ, trường học, trạm y tế và các điểm chờ xe buýt. Các không gian công cộng, nơi thường xuyên bị chiếm dụng bởi biển hiệu, tờ rơi trái phép là những điểm ưu tiên xử lý hàng đầu.

Trên tuyến đường trọng điểm Đông Mỹ - Ngũ Hiệp, lực lượng chức năng kiểm tra tỉ mỉ từng trụ điện, gốc cây, mảng tường rào. Hàng loạt biển quảng cáo rao vặt treo, dán sai quy định gây mất mỹ quan đã được tháo gỡ và thu gom.

Các đoàn viên thanh niên tích cực sử dụng dụng cụ chuyên dụng để làm sạch các tờ rơi, giấy dán bám chặt trên bề mặt tường gạch và hạ tầng công cộng. Công việc được thực hiện cẩn trọng nhằm trả lại vẻ sạch đẹp ban đầu cho các không gian công cộng.

Điểm mới đáng chú ý trong đợt ra quân lần này của xã Nam Phù là sự thay đổi tư duy quản lý, chuyển từ việc chỉ dọn dẹp hiện trạng thụ động sang chủ động xác minh, truy tìm tận gốc các tổ chức, cá nhân đứng sau hoạt động quảng cáo trái phép.

Trong quá trình bóc xóa, thành viên các tổ công tác cẩn trọng thu thập, ghi nhận và thống kê toàn bộ thông tin xuất hiện trên tờ rơi, bảng biển vi phạm, bao gồm số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ dịch vụ và hình ảnh liên quan.

Toàn bộ dữ liệu thu thập tại hiện trường được chuyển ngay cho Công an xã Nam Phù để tra cứu, xác minh thông tin chủ thuê bao và chủ thể thực hiện hành vi vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật.

Xã Nam Phù xác định việc phạt tiền phải đi đôi với trách nhiệm khắc phục, tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc thuê người dán quảng cáo trái phép buộc phải trực tiếp tham gia bóc xóa, sơn sửa lại các vị trí đã làm bẩn, khôi phục nguyên trạng mỹ quan ban đầu.

Đối với các hạ tầng kỹ thuật đặc thù như tủ điện, trụ điện, cột viễn thông và hệ thống chiếu sáng, UBND xã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý chuyên ngành. Việc xử lý được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống.

Nhằm chống nguy cơ tái phạm, lực lượng chức năng xã Nam Phù đã lập danh sách theo dõi riêng đối với các "điểm nóng" thường xuyên bị dán bẩn. Hình ảnh hiện trạng trước và sau khi xử lý đều được lực lượng chức năng lưu trữ làm căn cứ quản lý lâu dài.

Sau những ngày ra quân tích cực, diện mạo nhiều tuyến đường trục chính và không gian sinh hoạt cộng đồng tại xã Nam Phù đang dần trở nên quang đãng, sạch đẹp. Kết quả này nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ phía nhân dân địa phương.

Đợt tổng ra quân bóc xóa quảng cáo rác không chỉ đem lại cảnh quan "Sáng - xanh - sạch - đẹp" chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị bền vững của nhân dân địa phương.