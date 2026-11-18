“Chốt đơn” ngay trên sóng livestream

Với chiếc điện thoại thông minh, phiên phát sóng trực tiếp và những sản phẩm mang hương vị quê nhà, xã Nam Phù (Hà Nội) đã tạo được dấu ấn bước đầu trong hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sung, dịp Trung thu vừa qua, sản phẩm được lựa chọn giới thiệu trong phiên livestream “Tinh hoa Nam Phù - Trọn vị quê hương” trên Fanpage “Phụ nữ Nam Phù” là bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm và bánh chả của cơ sở Tiến Dũng - Vĩnh Thịnh Long, sản phẩm OCOP 3 sao của làng nghề sản xuất bánh, kẹo Nội Am.

Sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo của cơ sở Tiến Dũng - Vĩnh Thịnh Long đạt chuẩn OCOP 3 sao

Đây là phiên livestream đầu tiên của xã Nam Phù với sự đồng hành trực tiếp của lãnh đạo xã. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm và giá bán như phương thức quảng bá thông thường, chương trình lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: kể câu chuyện về nghề truyền thống, người làm nghề và những giá trị tạo nên đặc trưng của bánh, kẹo Nội Am. Qua những hình ảnh trực quan và tương tác trực tiếp, người tiêu dùng không chỉ có thêm thông tin về sản phẩm mà còn hiểu hơn về lịch sử, quá trình gìn giữ nghề và nỗ lực thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại của các cơ sở sản xuất địa phương.

Hiệu quả của cách làm mới được khẳng định khi phiên livestream thu hút gần 6.000 lượt xem, 81 lượt chia sẻ và gần 1.000 lượt tương tác, bình luận. Hơn 920 sản phẩm bánh được khách hàng đặt mua ngay trong chương trình, trong đó có đơn hàng lên tới hàng trăm chiếc.

Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của nền tảng số, đồng thời mở ra một hướng xúc tiến thương mại thiết thực cho các chủ thể OCOP. Từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào chợ truyền thống, thương lái và những mối khách quen, sản phẩm địa phương nay có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng ở nhiều địa bàn khác nhau.

Đưa người nông dân tham gia vào kinh tế số

Từ kết quả đầu tiên này, livestream là một trong những hình thức xúc tiến thương mại mà Nam Phù đang triển khai nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Để người dân chủ động khai thác lợi ích từ môi trường số, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức các lớp hướng dẫn ứng dụng thương mại điện tử đa kênh trên Facebook, Instagram, TikTok; đồng thời hướng dẫn hội viên cài đặt, sử dụng ứng dụng “Nông dân Việt Nam”.

Các buổi tập huấn chú trọng thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh, từ cách tạo tài khoản, chụp ảnh sản phẩm, quay video, xây dựng nội dung giới thiệu đến đăng bài, tương tác với khách hàng và livestream bán hàng. Qua đó, những kỹ năng vốn còn xa lạ với một bộ phận nông dân, từng bước trở nên quen thuộc. Chiếc điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà đang trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê bước đầu, khoảng 80% hội viên nông dân trên địa bàn xã sử dụng điện thoại thông minh phục vụ sản xuất, kinh doanh; hơn 500 hộ đã tham gia bán hàng qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử. Không chỉ các hộ sản xuất bánh, kẹo, những mô hình sản xuất nông nghiệp cũng đang từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới.

Giám đốc Hợp tác xã sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thương mại tổng hợp Đại Lan, ông Đặng Bá Thắng cho biết, với quy mô 53,75ha đất sản xuất theo quy trình VietGAP, các sản phẩm rau củ của hợp tác xã hiện không chỉ tiêu thụ tại các chợ truyền thống. Các xã viên đã sử dụng điện thoại thông minh phục vụ sản xuất, kinh doanh, bước đầu tham gia bán hàng qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử.

Những chuyển biến này cho thấy chuyển đổi số đang mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều nhóm sản phẩm, từ nông sản đến sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP ở xã Nam Phù. Người sản xuất có thể trực tiếp giới thiệu hàng hóa, tiếp nhận phản hồi, xây dựng tệp khách hàng và chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các khâu trung gian.

Nâng tầm giá trị, định vị thương hiệu OCOP

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Sung cho rằng, đưa sản phẩm lên môi trường số mới chỉ là bước khởi đầu, bởi giá trị của sản phẩm OCOP còn được tạo nên từ thương hiệu, nguồn gốc và câu chuyện văn hóa. Khi tham gia thị trường trực tuyến, các hộ sản xuất buộc phải thay đổi tư duy, chú trọng hơn đến chất lượng, bao bì, nhãn mác và phản hồi của người tiêu dùng để không ngừng hoàn thiện sản phẩm.

Lãnh đạo xã Nam Phù giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù Bùi Văn Bình, thời gian tới, Hội tiếp tục tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn hội viên khai thác nền tảng “Nông dân Việt Nam” cùng các mạng xã hội, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế thực chất.

Xã Nam Phù cũng đặt mục tiêu đưa 100% sản phẩm tiêu biểu lên sàn thương mại điện tử và duy trì tối thiểu một phiên livestream mỗi tuần, kết hợp quảng bá các điểm đến văn hóa, lịch sử, du lịch địa phương.

Định hướng này mở ra cách tiếp cận rộng hơn trong xúc tiến thương mại: mỗi sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm làng nghề gắn với câu chuyện truyền thống, sẽ trở thành một “đại sứ” quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Nam Phù. Khi chính quyền đồng hành và người dân làm chủ công nghệ, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế nông thôn Nam Phù phát triển bền vững.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội