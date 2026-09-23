Nam Phi tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Hàng hóa xuất khẩu tại cảng biển Durban, Nam Phi. Ảnh tư liệu: Phi Hùng/PV TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Ronald Lamola đang tiến hành các cuộc gặp song phương với quan chức Mỹ trước thềm phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo Bộ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi (DIRCO), các cuộc gặp tập trung vào ngoại giao kinh tế, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhằm vào một số cá nhân mà Washington cho rằng liên quan đến các chính sách về tịch thu đất đai không bồi thường, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc kích động bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Nam Phi. Washington chưa công bố danh tính những người bị áp dụng biện pháp này.

Nam Phi bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và cho rằng Washington đã hiểu sai các chính sách trong nước của Pretoria. Bộ trưởng Lamola khẳng định Nam Phi có quyền chủ quyền trong việc ban hành luật nhằm giải quyết những bất bình đẳng và di sản của tình trạng phân biệt chủng tộc trước đây, đồng thời cho rằng các bất đồng giữa hai nước cần được giải quyết thông qua đối thoại ngoại giao.

Quan hệ Mỹ - Nam Phi đã xấu đi từ năm 2025 do bất đồng về chính sách đất đai, việc làm và cách tiếp cận của Pretoria đối với các vấn đề quốc tế. Washington cũng đã áp dụng các biện pháp gây sức ép đối với Nam Phi, trong khi Pretoria nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng người da trắng tại nước này đang bị bức hại có hệ thống.

Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Nam Phi. Thông qua AGOA, một số hàng hóa xuất khẩu của Nam Phi, trong đó có ô tô và nông sản, được hưởng ưu đãi khi vào thị trường Mỹ. Do đó, căng thẳng ngoại giao kéo dài làm gia tăng lo ngại về tác động đối với quan hệ thương mại và nền kinh tế Nam Phi.