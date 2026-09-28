Nam Phi ráo riết lùng nghi phạm sau 3 vụ nổ súng khiến hơn 30 người thiệt mạng

Theo đó, Cảnh sát Nam Phi đã mở cuộc truy bắt vào ngày 27/9 sau khi 17 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ nổ súng tại thị trấn Wedela, thuộc quận West Rand ở ngoại ô thành phố Johannesburg.

Cảnh sát cho biết 8 người đàn ông chưa xác định danh tính đã nổ súng vào những khách hàng đang uống rượu bên ngoài một quán rượu vào tối ngày 26/9 (giờ địa phương), trước khi xông vào bên trong và "tiếp tục nổ súng vào các khách hàng ở đó".

Các nghi phạm được cho là đã trang bị súng ngắn và súng trường AK-47, theo lời các sĩ quan cảnh sát.

"Có thông tin cho rằng khách hàng đang uống rượu cả bên trong và bên ngoài quán thì các nghi phạm xuất hiện và nổ súng vào những người ở bên ngoài. Sau đó, các nghi phạm tiến vào quán và tiếp tục nổ súng vào khách hàng bên trong" - cảnh sát Nam Phi cho biết trên mạng xã hội X. Các kẻ tấn công được cho là đã lục soát một số khách hàng và lấy đi điện thoại di động của họ trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường trên hai chiếc xe chưa xác định loại.

Trong một diễn biến khác, 10 người đã bị bắn chết tại một địa điểm giải trí ở Lwandle, một thị trấn thuộc tỉnh Western Cape, Nam Phi, vào sáng sớm 27/9, theo thông tin từ cảnh sát cho biết.

Hiện trường một vụ xả súng ở Nam Phi - Ảnh: AP

Các báo cáo của cảnh sát chỉ ra rằng các tay súng đã ập vào hiện trường sáng sớm 27/9 (giờ địa phương) và nổ súng vào khách hàng. Năm người tử vong tại hiện trường trong khi năm người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện.

Một cuộc truy bắt nghi phạm đã được triển khai. Theo cảnh sát, hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Ủy viên cảnh sát cho biết tranh chấp kinh doanh có thể là động cơ gây án.

"Có vẻ như tồn tại sự cạnh tranh hoặc đố kỵ trong kinh doanh; vấn đề có thể bắt nguồn từ việc mọi người mua rượu ở những nơi rẻ hơn rồi mang đến đây uống. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra" - Trung tướng Sizkhele William Dyantyi cho biết.

Cũng tại Western Cape, cảnh sát cho biết họ đang điều tra một vụ án mạng khiến bốn người thiệt mạng sau một vụ nổ súng tại thị trấn Khayelitsha vào khoảng 19h15 tối ngày 26/9.

Ba người đàn ông với nhiều vết đạn bắn đã được tìm thấy tại hiện trường. Hai nạn nhân được phát hiện bên trong một chiếc xe, trong khi nạn nhân thứ ba được tìm thấy ngay cạnh chiếc xe đó. Cảnh sát cho biết họ đã tử vong tại hiện trường.

Theo thông báo của cảnh sát, nạn nhân thứ tư – người cũng bị trúng đạn – đã được đưa đến cơ sở y tế nhưng không qua khỏi ngay khi vừa đến nơi.

Hiện vẫn chưa xác định hay bắt giữ được nghi phạm nào, và cảnh sát cũng chưa xác định được động cơ gây án.

Mặc dù tội phạm bạo lực là vấn đề tồn tại từ lâu ở Nam Phi, các chuyên gia cho biết tỷ lệ các vụ xả súng hàng loạt đang có xu hướng gia tăng. Những vụ việc này thường ảnh hưởng đến người dân tại các cộng đồng nghèo khó nhất của đất nước.

Tuần trước, 11 người – bao gồm một phụ nữ được cho là đang mang thai đã thiệt mạng khi các tay súng nổ súng tại một ngôi nhà ở phía nam thành phố Durban.

Số liệu mới nhất từ ​​cảnh sát cho thấy trung bình có 58 người bị sát hại mỗi ngày tại Nam Phi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

Tình trạng bạo lực cũng khiến phụ nữ đặc biệt lo sợ. Trong những tuần gần đây, việc phát hiện thi thể của 10 phụ nữ tại một số khu vực thuộc Johannesburg – thành phố lớn nhất cả nước – đã gây ra sự hoang mang trên diện rộng. Một số thi thể được tìm thấy gần đường lộ hoặc các khu vực đất trống, và cảnh sát đang điều tra xem liệu có mối liên hệ nào giữa các vụ tử vong này hay không.

Nam Phi cũng đang phải đối phó với các mạng lưới tội phạm phức tạp liên quan đến ma túy, tống tiền, khai thác khoáng sản trái phép và bạo lực băng nhóm. Cocaine từ Nam Mỹ thường đi qua nước này trên đường vận chuyển đến các khu vực khác trên thế giới.

Tội phạm có tổ chức cũng đã trở thành vấn đề trong hàng ngũ lãnh đạo cảnh sát nước này. Bộ trưởng Cảnh sát Senzo Mchunu đã bị đình chỉ công tác vào năm ngoái sau khi có cáo buộc cho rằng ông có liên hệ với một tổ chức tội phạm và can thiệp vào các cuộc điều tra của cảnh sát. Ông đã phủ nhận những cáo buộc này.

Tổng thống Cyril Ramaphosa từng phát biểu vào tháng 2 rằng tội phạm có tổ chức là "mối đe dọa cấp bách nhất đối với nền dân chủ, xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước".

Ông Ramaphosa thông báo rằng quân đội sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát giải quyết vấn đề bạo lực băng nhóm, trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm.