Nam Phi mở rộng thị trường xuất khẩu sang ASEAN

Các container hàng hóa tại Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nam Phi sẽ đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các thị trường khác nhằm đa dạng hóa đầu ra, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ việc làm sau quyết định của Mỹ về việc chấm dứt ưu đãi thương mại đối với nước này.

Trong tuyên bố đưa ra tối 2/11, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi cho biết chính phủ sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội xuất khẩu tại ASEAN, châu Phi, châu Âu, Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Ấn Độ và Trung Quốc.

Bộ cũng cho biết đã mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản Nam Phi, trong đó có quả có múi, bơ, nho và táo.

Nam Phi đưa ra tuyên bố trên sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer thông báo với Quốc hội về ý định của Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc Nam Phi và Rwanda tham gia chương trình ưu đãi theo Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA), có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Washington cho biết quyết định được đưa ra sau đợt rà soát thường niên đối với các nước Tây Sahara đủ điều kiện tham gia, viện dẫn những quan ngại liên quan đến rào cản thương mại, tham nhũng và an ninh quốc gia.

Trước những lo ngại về tác động của quyết định này đối với người lao động, doanh nghiệp và các cộng đồng liên quan, Chính phủ Nam Phi cam kết tiếp tục hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng, nâng cao khả năng chống chịu của các lĩnh vực sản xuất, đồng thời đa dạng hóa xuất khẩu và bảo vệ việc làm.

Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Parks Tau nhấn mạnh quyết định của Mỹ không nên chi phối tổng thể quan hệ song phương. Ông khẳng định Nam Phi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và tiếp tục hợp tác với Mỹ để mở rộng thương mại, đầu tư và các cơ hội kinh tế.

Theo bộ trên, Nam Phi đã có nhiều nỗ lực giải quyết các quan ngại của Mỹ trong quá trình đàm phán. Cơ quan này bày tỏ lấy làm tiếc khi Washington nêu thêm những vấn đề không nằm trong phạm vi đàm phán khởi động năm 2025.

AGOA được ban hành năm 2000 nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa Mỹ với các nước Tây Sahara, cho phép nhiều mặt hàng từ các nước đủ điều kiện được tiếp cận thị trường Mỹ miễn thuế và không chịu hạn ngạch.

Nam Phi là một trong những nước hưởng lợi lớn từ chương trình này. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Cạnh tranh Nam Phi, khoảng 10% hàng xuất khẩu của nước này sang Mỹ năm 2025 được hưởng ưu đãi AGOA./.