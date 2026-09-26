Nam Phi mở đại tiệc nướng, hàng nghìn người cùng lập kỷ lục thế giới

Địa điểm tổ chức là sân vận động Loftus Versfeld ở Pretoria, có khoảng 3.000 người được kỳ vọng tham gia sự kiện mang tên “The World’s Biggest Braai”, trong đó ban tổ chức chuẩn bị khoảng 500 khu vực nướng thịt.

Người tham gia từ 13 tuổi trở lên phải đứng tại khu vực được phân công và nướng thịt đồng thời trong ít nhất 5 phút liên tục để được tính vào kỷ lục.

Một người phụ nữ tạo dáng tại sân vận động Loftus Versfeld ở Pretoria, nơi hàng nghìn người Nam Phi đã tập trung vào ngày 24/09/2026 để cố gắng phá kỷ lục Guinness thế giới về bữa tiệc nướng lớn nhất từ ​​trước đến nay. Ảnh: Kate Bartlett/NPR

“Braai” là cách gọi phổ biến tại Nam Phi dành cho hoạt động nướng thịt ngoài trời, vốn đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống và văn hóa của người dân nước này.

Vào Heritage Day, hoạt động này càng mang ý nghĩa đặc biệt khi nhiều gia đình và cộng đồng cùng tụ tập ăn uống, trò chuyện và tận hưởng ngày nghỉ.

Những người tham gia tại sân vận động Loftus Versfeld ở Pretoria, nơi hàng ngàn người Nam Phi đã tập trung vào ngày 24/09/2026 để cố gắng phá kỷ lục Guinness thế giới về bữa tiệc nướng lớn nhất từ ​​trước đến nay. Ảnh: Kate Bartlett/NPR

Tại sự kiện, những món được đem lên bếp khá đa dạng, từ boerewors - loại xúc xích truyền thống có hình cuộn đặc trưng của Nam Phi, đến hamburger, bít tết và sườn cừu.

Ngoài các khu vực nướng thịt, chương trình còn có âm nhạc, quầy đồ ăn và những hoạt động dành cho gia đình.

Ảnh: Kate Bartlett/NPR

Mục tiêu lần này là vượt qua kỷ lục 2.220 người cùng nướng barbecue được thiết lập tại Ishigaki, Nhật Bản vào tháng 11/2023.

Nam Phi từng tổ chức một nỗ lực tương tự vào năm 2025 và ban tổ chức khi đó thống kê 2.412 người tham gia.

Tuy nhiên, kết quả không được Guinness World Records công nhận vì một số người tham gia không đứng tại vị trí quy định trong toàn bộ thời gian cần thiết.

Ảnh: Kate Bartlett/NPR

Rút kinh nghiệm từ lần trước, ban tổ chức năm nay siết chặt việc kiểm soát người tham gia, sử dụng vòng đeo tay, khu vực nướng được đánh dấu rõ ràng và bố trí thêm nhân viên giám sát.

Sau sự kiện, Guinness World Records sẽ xem xét hình ảnh quay từ trên cao, dữ liệu ra vào và báo cáo của đội ngũ giám sát trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Vì vậy, tại thời điểm hiện tại, đây vẫn được xem là nỗ lực lập kỷ lục, chưa phải một kỷ lục Guinness đã được xác nhận.

Ảnh: Kate Bartlett/NPR

Không chỉ hướng đến kỷ lục, chương trình còn kết hợp hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức cho biết một phần nguồn thu dự kiến được sử dụng để hỗ trợ mục tiêu phân phối 1 triệu suất ăn tại Nam Phi nhân Ngày Lương thực Thế giới.