Nam Phi, Malaysia đề xuất cơ chế LHQ tăng cường thực thi luật pháp quốc tế. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn Anadolu, cuộc họp tập trung vào ba nội dung chính, gồm xây dựng một hệ thống đa phương phản ánh nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia; thúc đẩy các nước chuyển từ “đồng lõa sang tuân thủ” các nghĩa vụ pháp lý hiện hành; và chuyển từ “miễn trừ trách nhiệm sang trách nhiệm giải trình” đối với những bên cản trở hoạt động của các tòa án quốc tế và cơ quan nhân quyền.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola và người đồng cấp Malaysia Mohamad Hasan, hai nước đồng chủ trì cuộc họp, khẳng định thẩm quyền của luật pháp quốc tế “không chỉ đến từ việc tuyên bố, mà còn từ việc thực thi”.

Các đại biểu đề xuất thiết lập một cơ chế mới của LHQ, mô phỏng Ủy ban Đặc biệt chống chủ nghĩa apartheid được thành lập năm 1962, nhằm theo dõi việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Các nước cũng kêu gọi tiếp tục thúc đẩy việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Israel, đồng thời phối hợp các biện pháp bảo vệ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), các thẩm phán và quan chức của tòa trước các biện pháp trừng phạt và hành động gây sức ép.

Tuyên bố chung coi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem, là “phép thử cấp bách” đối với hệ thống đa phương. Theo các nước tham dự, những hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn bất chấp ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hồi tháng 7/2024 và nghị quyết sau đó của Đại hội đồng LHQ.

Nam Phi và Malaysia cho biết sẽ tiếp tục tham vấn với các nước tham dự, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ luật pháp quốc tế là “trách nhiệm chung”, không thuộc riêng bất kỳ quốc gia hay thể chế nào.