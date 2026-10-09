Nam Phi kêu gọi toàn xã hội chung tay giải quyết vấn nạn tội phạm

Hiện trường vụ nổ súng tại KwaMakhutha, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, lời kêu gọi trên được đưa ra trong lễ ra mắt Hội đồng Phòng, chống Tội phạm nhiều bên ở tỉnh KwaZulu-Natal. Phát biểu thay mặt Phó Tổng thống Paul Mashatile, Thứ trưởng thuộc Phủ Tổng thống Kenny Morolong cho biết việc thành lập hội đồng này là bước tiến lớn trong cam kết chung nhằm xây dựng các cộng đồng an toàn hơn. Hội đồng quy tụ đại diện từ chính phủ, Cảnh sát, cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo truyền thông, các tổ chức tôn giáo và các hội nhóm thanh niên nhằm phối hợp ngăn ngừa và giải quyết tận gốc vấn đề tội phạm.

Nhắc lại di sản của cố Tổng thống Nelson Mandela, Thứ trưởng Morolong tuyên bố cuộc chiến chống tội phạm phải mang tính toàn diện và cần sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội.

Ông thừa nhận bất chấp những cải thiện ở một số nhóm tội phạm, người dân tại nhiều khu vực vẫn đang phải sống trong nỗi sợ hãi trước tình trạng bạo lực, cướp giật và bạo lực trên cơ sở giới. Đáng chú ý, thành phố Pietermaritzburg hiện phải đối mặt với thách thức an ninh hết sức nghiêm trọng. Theo Chỉ số Tội phạm Numbeo năm 2026, Pietermaritzburg bị xếp là thành phố nguy hiểm nhất thế giới với chỉ số tội phạm lên tới 82,8 điểm. Số liệu gần đây của Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) cũng chỉ ra rằng dù tỷ lệ án mạng trên toàn quốc đã giảm trong quý I/2026, song KwaZulu-Natal vẫn là điểm nóng đóng góp phần lớn vào tỷ lệ tội phạm bạo lực của cả nước.

Đề cập đến những lo ngại về tội phạm có tổ chức và làn sóng nhập cư, ông Morolong khẳng định Chính phủ Nam Phi cam kết tăng cường quản lý biên giới và thực thi pháp luật một cách công bằng.

Theo đại diện Phủ Tổng thống Nam Phi, để giải quyết triệt để bài toán an ninh, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung xử lý những nguyên nhân sâu xa như tỷ lệ thất nghiệp cao, tình trạng bất bình đẳng, lạm dụng ma túy và sự tan vỡ cấu trúc gia đình thông qua các chương trình tạo việc làm và phát triển kỹ năng quốc gia. Chính phủ Nam Phi kỳ vọng sáng kiến tại quận uMgungundlovu thuộc tỉnh KwaZulu-Natal sẽ trở thành hình mẫu chuẩn mực để nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc.