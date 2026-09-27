Nam Phi: Hai vụ xả súng liên tiếp, 27 người thiệt mạng trong vài giờ

Vụ việc nghiêm trọng đầu tiên xảy ra vào tối 26/9 tại khu vực Wedela, thuộc tỉnh Gauteng, phía tây nam thành phố Johannesburg. Theo cảnh sát Nam Phi (SAPS), khoảng 21:30, 8 tay súng mang theo súng trường AK-47 và súng lục đã tấn công một quán bar địa phương.

Hiện trường hai vụ xả súng đã được cảnh sát phong tỏa để điều tra, thu thập chứng cứ và truy tìm các nghi phạm đang bỏ trốn. Nguồn: MXH

Các nghi phạm ban đầu nổ súng vào những người đang tụ tập bên ngoài quán, sau đó tiến vào bên trong tiếp tục bắn vào các khách hàng. Vụ tấn công khiến 17 người thiệt mạng, gồm 13 nam giới và 4 phụ nữ, trong khi 15 người khác bị thương do trúng đạn và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Sau vụ xả súng, các tay súng được cho là đã lục soát một số nạn nhân, lấy đi điện thoại di động rồi bỏ trốn trên hai phương tiện chưa xác định. Cảnh sát cho biết hai chiếc xe khác cũng bị đốt cháy tại hiện trường. Hiện động cơ vụ tấn công chưa được xác định và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Chỉ vài giờ sau, một vụ xả súng khác xảy ra vào rạng sáng 27/9 tại khu dân cư Lwandle, gần thành phố Cape Town, tỉnh Western Cape. Cảnh sát cho biết nhiều tay súng đã xông vào một địa điểm giải trí kết hợp bán đồ nướng vào khoảng 1:46 sáng và nổ súng vào những người có mặt bên trong.

Vụ tấn công khiến 10 người thiệt mạng, trong đó 5 người tử vong tại hiện trường và 5 người khác qua đời sau khi được đưa tới cơ sở y tế. Ngoài ra, 11 người bị thương đang được điều trị.

Hai vụ xả súng trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công khác tại một bữa tiệc gia đình ở KwaMakhutha, phía nam thành phố Durban, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai.

Loạt vụ việc mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực tại Nam Phi, quốc gia vốn nhiều năm đối mặt với tỷ lệ giết người cao. Các chuyên gia cho rằng những vụ xả súng hàng loạt với sự tham gia của nhiều tay súng đang xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt tại các khu vực nghèo và khu dân cư có hoạt động của các băng nhóm tội phạm.

Theo số liệu cảnh sát, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, Nam Phi ghi nhận 5.427 vụ giết người, tương đương gần 60 vụ mỗi ngày. Nhà chức trách cho rằng một trong những nguyên nhân lớn là sự lưu hành của lượng lớn vũ khí bất hợp pháp.

Trước tình trạng tội phạm gia tăng, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã triển khai binh sĩ tới một số khu vực có tỷ lệ tội phạm cao trong một chiến dịch kéo dài một năm nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống tội phạm.