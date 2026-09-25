Nam Phi đề xuất siết quản lý việc sử dụng lao động nước ngoài

Nguồn: ansinh.tapchikinhtetaichinh.vn

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện “kế hoạch chuyển giao kỹ năng” đối với những vị trí do lao động nước ngoài đảm nhiệm. Mục tiêu của quy định này là thúc đẩy việc đào tạo, phát triển và chuyển giao kỹ năng cho lao động trong nước, qua đó giảm sự phụ thuộc lâu dài vào lao động nước ngoài. Bộ trưởng Việc làm và lao động có thể miễn yêu cầu này đối với một số nhóm người sử dụng lao động nếu xét thấy việc thực hiện kế hoạch là không khả thi.

Dự luật cũng đề xuất trao cho Bộ trưởng quyền quy định “hạn ngạch lao động nước ngoài” theo từng ngành, nghề và địa bàn. Khi đó, số lượng lao động nước ngoài được tuyển dụng có thể bị giới hạn tùy thuộc vào từng lĩnh vực, loại công việc và khu vực cụ thể. Đây sẽ là công cụ quản lý mới, có khả năng tác động trực tiếp đến kế hoạch tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Bên cạnh đó, dự luật đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với người sử dụng lao động vi phạm quy định về tuyển dụng lao động nước ngoài. Vi phạm lần đầu có thể bị phạt 100.000 rand (khoảng 6.100 USD) nhưng vi phạm lần thứ hai trong vòng ba năm kể từ lần đầu có thể bị phạt 200.000 rand (khoảng 12.200 USD). Với các trường hợp tái phạm sau đó, mức phạt có thể vượt 1 triệu rand (61.000 USD) hoặc tương đương 10% tổng doanh thu của người sử dụng lao động trong năm tài chính trước đó.

Các quy định được đề xuất không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà còn đối với hộ gia đình tư nhân có thuê lao động nước ngoài. Ủy ban Quốc hội Về việc làm và lao động đã mời các bên liên quan đóng góp ý kiến cho dự luật, với thời hạn gửi ý kiến đến ngày 6/11/2026.