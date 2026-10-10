Nam Phi bắt giữ nhiều đối tượng kích động bạo lực

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 công dân nước ngoài tại Durban và nhiều đối tượng với cáo buộc hôi của tại các cửa hàng ở Soweto. Cảnh sát Quốc gia Nam Phi đã kêu gọi người dân bình tĩnh, cảnh báo bạo lực không thể giải quyết những vấn đề hiện nay; các hành vi đe dọa, phá hoại tài sản và tấn công người khác không chỉ đe dọa tính mạng người dân mà còn gây thêm khó khăn cho cộng đồng.

Cảnh sát Nam Phi cũng khẳng định sẽ hành động quyết liệt để đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trong khuôn khổ pháp luật. Các vụ bạo lực mới nhất tại Soweto và Durban tiếp tục bộc lộ những lỗ hổng an ninh tại Nam Phi, đồng thời cho thấy nhu cầu cấp thiết phải triển khai các biện pháp đồng bộ để giải quyết căn nguyên tội phạm.

R.G