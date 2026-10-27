Năm ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 27/10. Thời điểm này, xe tải do tài xế Nguyễn Văn Hoài Phúc (28 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng đi miền Tây. Khi xe đến đoạn cao tốc qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ do anh Chau Senl (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, cả xe tải và xe 7 chỗ tiếp tục kéo nhau đâm vào 3 ô tô khác đang đi cùng chiều phía trước (trong đó có 1 ô tô con, 1 xe tải và 1 xe container).

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một nạn nhân bị gãy chân.

Tại hiện trường, cả 5 xe bị hư hỏng nặng.

Sự cố khiến tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng đi miền Tây ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phân làn giao thông, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương dài gần 50km, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, đưa vào khai thác từ năm 2010. Sau nhiều năm vận hành, lưu lượng phương tiện gia tăng vượt thiết kế khiến tuyến huyết mạch này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và ban đêm. Dự án mở rộng toàn tuyến đang được xây dựng.