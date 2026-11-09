Nam NSƯT 'khổ nhất màn ảnh Việt': Lương hưu 7,5 triệu/tháng, tuổi U70 bình yên bên vợ kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có 8 người con. Cha ông là NSƯT Lại Phú Cương, nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Phú Đôn sớm bén duyên với sân khấu. Năm 6 tuổi, ông đã tham gia hai vở kịch nói tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Thời điểm hoàn thành xong chương trình trung học, Phú Đôn từng tính sẽ lựa chọn ngành công an để theo học. Mặc dù vậy, đúng lúc Nhà hát Kịch Việt Nam mở đợt tuyển sinh đào tạo các diễn viên trẻ, ông đã chọn thử sức và trúng tuyển vào khóa đào tạo đầu tiên của nhà hát. Ở khóa học này, ông đứng chung thế hệ với không ít nghệ sĩ danh tiếng như NSND Lan Hương, NSND Trung Anh cùng NSND Quốc Khánh.

NSƯT Phú Đôn là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim VTV. Ảnh tư liệu

Nam nghệ sĩ khắc sâu dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt nhân vật khắc khổ, chịu nhiều vất vả.

Hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phú Đôn tạo dựng dấu ấn riêng bằng lối diễn tự nhiên, chân thực. Những nhân vật có số phận éo le, người nông dân nghèo khó hay những người đàn ông chịu nhiều thiệt thòi trở thành dạng vai gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ. Ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Đất và người, Tivi về làng, Ma làng, Bão qua làng, Hai bình làm thủy điện, Hoa hồng trên ngực trái... cùng các phim điện ảnh như Quỷ nhập tràng, Tết ở làng địa ngục.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Vai chính, vai phụ, vai sang, vai hèn với tôi không quan trọng. Tôi quan tâm là đạo diễn muốn gửi gắm điều gì vào vai diễn đó. Tôi quan niệm, dù chỉ là vai diễn xuất hiện trong 5-7 phút nhưng cũng phải làm cho khán giả ấn tượng và ghi lại dấu ấn".

Bước sang tuổi 45, NSƯT Phú Đôn mới kết hôn với bà xã Hồng Vân, người kém ông tới 25 tuổi và không làm trong ngành nghệ thuật. Trải qua hơn 20 năm bên nhau, bất chấp khoảng cách tuổi tác, tổ ấm của nam nghệ sĩ có thêm một bé trai và một bé gái. Hiện tại, cả gia đình ông đang sinh sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội.

Ở tuổi 45, NSƯT Phú Đôn mới kết hôn với bà xã Hồng Vân, người kém ông tới 25 tuổi. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Phú Đôn đã nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân có lối sống giản dị nên khoản tiền này đủ để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, nhận lời tham gia các dự án phim khi có vai diễn phù hợp để giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ.

NSƯT Phú Đôn duy trì thói quen thưởng thức cà phê và đọc sách mỗi sáng để trau dồi thêm vốn sống cũng như nuôi dưỡng cảm xúc cho nghiệp diễn. Ở nhà, ông tự giác phụ giúp bà xã quán xuyến việc gia đình, từ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ cho đến chăm sóc, đưa đón và chỉ bảo các con học hành. Vào những lúc rảnh rỗi, nam diễn viên lại cùng gia đình thực hiện các chuyến du lịch ngắn ngày hoặc đưa các con về quê ngoại chơi để tận hưởng không khí sum họp.

Ở tuổi U70, Phú Đôn tận hưởng cuộc sống bên bà xã kém tuổi và hai con "đủ nếp đủ tẻ".