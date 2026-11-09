Nam nhân viên y tế ở An Giang chém trọng thương hiệu trưởng

Ngày 9/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THPT An Biên (xã An Biên) về vụ việc ông Q.M.H., Hiệu trưởng nhà trường bị nhân viên y tế dùng dao truy đuổi, chém gây thương tích.

Sự việc xảy ra sáng 5/11, nhân viên y tế của trường là ông Phạm H.P. đến phòng ông Q.M.H. để trao đổi về việc xin chuyển công tác. Khoảng 10 phút sau, ông P. trở lại phòng y tế rồi ra nhà xe lấy một con dao để sẵn trong cốp xe.

Khi quay lại phòng hiệu trưởng, ông P. chốt cửa rồi dùng dao chặt vào bàn phím máy tính và ghế ngồi của ông H.

Trường THPT An Biên ở xã An Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

Thấy vậy, hiệu trưởng bỏ chạy thì bị ông P. chém vào tay, gây thương tích. Khi ông H. chạy vào một phòng học gần đó, nam nhân viên y tế tiếp tục rượt chém và đuổi tất cả học sinh ra khỏi lớp.

Chứng kiến vụ việc, nhiều thầy cô đã khuyên ông P. bỏ dao và đi về phòng y tế. Ông H. được các thầy cô đưa đến Bệnh viện An Biên cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hiện, sức khỏe ông Q.M.H. dần hồi phục. Ông P. đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân ông P. chém hiệu trưởng là do nhân viên y tế này cho rằng lãnh đạo chậm ký giấy chuyển công tác cho mình.