Nam nhân viên ngân hàng ở Hà Nội làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối với Nguyễn Hữu Giáp (SN 1989, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2025 đến cuối năm 2025, trong thời gian thuê nhà để ở, Giáp có được thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của chủ sở hữu (sổ đỏ).

Nguyễn Hữu Giáp lên mạng xã hội đặt làm giả sổ đỏ. Ảnh: CACC

Từ những thông tin này, Giáp lên mạng xã hội đặt làm giả các sổ đỏ, sau đó sử dụng những giấy tờ giả này để bán hoặc thế chấp vay tiền của các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, lợi dụng việc là nhân viên ngân hàng, Giáp còn đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, qua đó khiến các bị hại tin tưởng giao tiền.

Cơ quan công an xác định, bằng các thủ đoạn trên, Giáp đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng của 10 bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên quan đến Nguyễn Hữu Giáp liên hệ trình báo, cung cấp thông tin.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tại số 1 phố Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, Hà Nội; gặp Điều tra viên Nghiêm Văn Ngọc qua số điện thoại 0902503998.