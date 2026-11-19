Sau nhiều năm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trở lại Sao Mai 2026 trong vai trò thành viên hội đồng giám khảo, cùng NSND Tấn Minh và PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn. Trong quá trình đồng hành cùng cuộc thi, nam nhạc sĩ đã đưa ra nhiều nhận xét đáng chú ý về tư duy âm nhạc, khả năng trình diễn và cá tính riêng của các thí sinh, qua đó giúp họ nhìn nhận những điểm mạnh, hạn chế để hoàn thiện bản thân.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi Sao Mai 2026.

Bên cạnh đó, anh cũng có những đánh giá thẳng thắn về mặt bằng chất lượng thí sinh năm nay. Khi cuộc thi bước vào những chặng cuối, việc nhìn nhận toàn diện năng lực và dấu ấn riêng của mỗi giọng hát càng trở nên quan trọng trong quá trình lựa chọn những gương mặt tiềm năng.

Góc nhìn thẳng thắn về chất lượng dàn thí sinh trẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng các gương mặt dự thi năm nay nhìn chung còn khá trẻ, cả về độ tuổi lẫn kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật. Theo anh, năm nay không có quá nhiều cá nhân nổi bật song mặt bằng chung của các thí sinh lại tương đối đồng đều.

Đáng chú ý, nhạc sĩ cho biết số lượng thí sinh theo đuổi dòng nhạc nhẹ năm nay không nhiều. Đây cũng là dòng nhạc anh đặc biệt quan tâm khi tham gia hội đồng giám khảo. Dù vậy, những gương mặt nhạc nhẹ đã tiến sâu vào các vòng thi lại mang đến cho anh nhiều bất ngờ nhờ khả năng trình diễn ấn tượng.

Nhìn chung, Nguyễn Hải Phong đánh giá dàn thí sinh năm nay có chất lượng ở mức khá. Dù chưa xuất hiện nhiều cá nhân thực sự nổi bật, các thí sinh vẫn cho thấy sự đồng đều về mặt bằng chuyên môn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Sao Mai có những thay đổi về format, việc đánh giá và tìm kiếm cá tính riêng ở mỗi thí sinh cũng đặt ra những yêu cầu khác biệt đối với hội đồng giám khảo.

Những thử thách đặt ra từ format mới của mùa giải

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Sao Mai 2026 là không còn phân chia thí sinh theo từng dòng nhạc như các mùa giải trước. Việc thay đổi format không chỉ mở rộng không gian thể hiện cho các phong cách âm nhạc khác nhau mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ban giám khảo trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá, bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh.

Chia sẻ về cách thức chấm thi ở mùa giải năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết, bên cạnh những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, hội đồng chuyên môn đặc biệt chú trọng đến tư duy lựa chọn ca khúc, khả năng sáng tạo và cách thí sinh phối hợp với ban nhạc trong từng tiết mục.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, nam giám khảo nhấn mạnh, việc đánh giá thí sinh không chỉ dừng lại ở phần trình diễn trên sân khấu mà còn được thực hiện xuyên suốt quá trình tập luyện. Từ cách tiếp cận tinh thần bài hát, nắm bắt ý đồ trong bản phối đến khả năng phối hợp với ban nhạc và xử lý những tình huống phát sinh, mỗi khía cạnh đều góp phần giúp ban giám khảo nhận diện tư duy âm nhạc của thí sinh. Đây cũng là những yếu tố cho thấy khả năng thích ứng và làm chủ tiết mục thay vì chỉ phản ánh năng lực thể hiện một ca khúc đơn thuần.

Ở góc độ cá nhân, Nguyễn Hải Phong cho biết kinh nghiệm hoạt động âm nhạc giúp anh có thể nhanh chóng nhận ra những đặc điểm về giọng hát, kỹ thuật và khả năng của thí sinh. Tuy nhiên, những đánh giá này không phải căn cứ duy nhất để anh đưa ra quyết định.

Nam nhạc sĩ cho rằng trực giác và cảm nhận âm nhạc mới là yếu tố có vai trò quan trọng trong quá trình chấm thi. Thay vì quá tập trung phân tích từng khía cạnh kỹ thuật, anh ưu tiên cảm nhận tổng thể phần trình diễn, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc và tạo sự kết nối với người nghe. Theo Nguyễn Hải Phong, một tiết mục thuyết phục không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà còn phải tạo được sự đồng điệu giữa người thể hiện và âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong theo dõi và đánh giá phần trình diễn của các thí sinh Sao Mai 2026.

Tiêu chuẩn khắt khe dành cho chặng đường dài

Bên cạnh những tiêu chí chuyên môn trong đánh giá phần trình diễn, tính công tâm cũng là yếu tố được Nguyễn Hải Phong đặc biệt coi trọng khi đảm nhận vai trò giám khảo. Anh cho rằng điều này trước hết xuất phát từ sự chính trực của mỗi thành viên ban giám khảo.

Với kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình âm nhạc trong thời gian dài, anh khẳng định bản thân không cho phép mình đánh giá thí sinh một cách dễ dãi hay lơi lỏng ở bất kỳ lần nào. Đây cũng là trách nhiệm nghề nghiệp mà anh luôn đặt ra cho chính mình thay vì cần đến những con số hay hình thức chứng minh cụ thể.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc một thí sinh được đánh giá cao đến đâu trong khuôn khổ cuộc thi mà còn ở cơ hội phát triển sau đó. Anh cho rằng việc một thí sinh phải dừng chân không đồng nghĩa với việc người đó thiếu tài năng bởi kết quả của một đêm thi có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Điều đáng quan tâm hơn là năng lực thực sự và con đường sự nghiệp lâu dài của mỗi người sau cuộc thi.

“Trong một cuộc thi thì có thể là ai đó phải dừng chân vì rất nhiều lý do, không có nghĩa là bạn ấy chưa đủ tài năng. Nhưng tài năng thực sự và điều khán giả, mọi người nên quan tâm là đường dài sự nghiệp của thí sinh và tài năng thực sự trong tương lai”, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ.

Theo Nguyễn Hải Phong, kết quả tại một đêm thi không phải thước đo duy nhất cho tài năng của thí sinh.

Đối với những trường hợp các thành viên ban giám khảo có quan điểm khác biệt khi đánh giá một phần trình diễn, Nguyễn Hải Phong cho biết Sao Mai đã có cơ chế xử lý được quy định từ trước. Mỗi giám khảo sẽ đưa ra điểm số dựa trên năng lực chuyên môn, trình độ và quan điểm cá nhân. Trong trường hợp cần thiết, trưởng ban giám khảo sẽ giữ vai trò quyết định hoặc phân xử để đi đến kết quả cuối cùng.

Theo nam giám khảo, việc có sẵn quy chế và người chịu trách nhiệm phân xử giúp quá trình đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc thống nhất thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự đồng thuận giữa các cá nhân trong hội đồng.

Đánh giá về bản sắc của Sao Mai so với những sân chơi âm nhạc khác, Nguyễn Hải Phong cho rằng cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những nghệ sĩ có khả năng hoạt động trong môi trường truyền hình nhưng không bị giới hạn trong không gian này. Theo anh, một nghệ sĩ Sao Mai phải vừa có khả năng đáp ứng yêu cầu biểu diễn trên truyền hình, vừa xây dựng được sự nghiệp và có thể sống bằng nghề ngay cả khi bước ra khỏi môi trường đó.

Đây là tiêu chí mà Sao Mai đã kiên trì duy trì qua nhiều năm. Với vai trò giám khảo, Nguyễn Hải Phong cùng các thành viên khác đóng góp những đánh giá và nhận xét chuyên môn, qua đó hỗ trợ ban tổ chức tìm kiếm những giọng hát đáp ứng định hướng này.

"Linh hồn và thể xác" - ca khúc xuất sắc của Nguyễn Hải Phong trong phim "Độc đạo" (Nguồn: VTV)

Bảo Quyên, Mai Anh

Ảnh: BTC