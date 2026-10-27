Nam Nha Trang nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới trường học công lập

Trường trung học cơ sở Nam Nha Trang phân hiệu Phước Đồng sau sắp xếp. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo báo cáo, trên địa bàn phường hiện có 3 trường công lập các cấp gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, được tổ chức lại từ 20 trường trước đây. Việc sắp xếp đã tinh giản 17 đầu mối, tương ứng 85% số trường so với trước sắp xếp.

Sau khi sắp xếp, toàn phường có 465 nhóm, lớp với 19.235 trẻ mầm non và học sinh. Trong đó, Trường tiểu học Nam Nha Trang có 232 lớp với 9.656 học sinh tại 8 địa điểm; Trường trung học cơ sở Nam Nha Trang có 182 lớp với 8.207 học sinh tại 6 địa điểm; Trường mầm non Nam Nha Trang có 51 nhóm, lớp với 1.372 trẻ.

Ủy ban nhân dân phường nhận định, việc tập trung nhiều cơ sở vào một đầu mối quản lý làm gia tăng áp lực đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Khối lượng công việc về chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản và bảo đảm an toàn trường học lớn, trong khi khoảng cách giữa các cơ sở gây khó khăn cho công tác kiểm tra trực tiếp, điều hành và xử lý tình huống phát sinh.

Trường tiểu học Nam Nha Trang với 9.656 học sinh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đáng chú ý, theo báo cáo của phường Nam Nha Trang, hiện Trường trung học cơ sở Nam Nha Trang còn thiếu 28 giáo viên và 16 nhân viên hỗ trợ giáo dục so với nhu cầu. Còn ở cấp tiểu học, bộ phận kế toán gồm 2 người và 1 văn thư phải phục vụ 8 cơ sở với gần 10.000 học sinh. Những bất cập này có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý, chất lượng dạy và học

Từ thực tế hoạt động của các trường học đến hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Nam Nha Trang đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án tổ chức lại mạng lưới trường học. Theo định hướng đề xuất, số trường mầm non tăng từ 1 lên 2 trường, trường tiểu học từ 1 lên 3 trường, trường trung học cơ sở từ 1 lên 2 hoặc 3 trường. Như vậy, tổng số trường dự kiến sau tổ chức lại là 7-8 trường.

Ủy ban nhân dân phường nhấn mạnh, đây mới là định hướng khảo sát, đánh giá và xây dựng đề án, chưa phải quyết định chia tách các trường. Vì thế, việc tổ chức lại cần căn cứ quy mô học sinh, số lớp, khoảng cách giữa các cơ sở, điều kiện cơ sở vật chất và khả năng bố trí đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đồng thời bảo đảm quyền lợi của học sinh, hạn chế xáo trộn hoạt động dạy học và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

Cùng với đó, phường Nam Nha Trang kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền và trình tự thực hiện, làm cơ sở xây dựng phương án phù hợp với thực tiễn nhằm bảo đảm ổn định hoạt động giáo dục.