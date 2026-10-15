Nam nghệ sĩ vừa qua đời tối 14/10 do bị xe tông, những ngày cuối đời liên tiếp vướng rắc rối pháp lý

Theo Page Six ngày 15/10, Lucian Piane, nhạc sĩ kiêm ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ, đã qua đời ở tuổi 46 sau một vụ tai nạn giao thông tại Glendale, bang California. Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực sơ cứu, nam nghệ sĩ vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin được công bố, Lucian Piane, sinh ngày 4/10/1980, bị một chiếc ô tô tông trúng tại Glendale trong những ngày gần đây. Các nhân viên cứu hộ đã tiến hành sơ cứu tại hiện trường nhưng không thể cứu sống anh. Nguyên nhân tử vong được xác định là chấn thương đụng dập, trong khi vụ việc được phân loại là tai nạn.

Trước khi qua đời, Lucian Piane liên tiếp vướng vào những rắc rối pháp lý. Hôm thứ Bảy tuần trước, anh bị tạm giữ vì liên quan đến việc sử dụng chất bị kiểm soát và sau đó nhận giấy triệu tập ra tòa. Sang ngày hôm sau, nam nghệ sĩ tiếp tục bị tạm giữ với cáo buộc tấn công người thi hành công vụ, đồng thời nhận thêm một giấy triệu tập. Anh dự kiến phải trình diện trước tòa trong tuần này.

Vài ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, Piane còn đăng tải lên Instagram một đoạn video ghi lại cảnh mình đi lang thang trên đường phố. Bài đăng khiến một bộ phận người hâm mộ lo lắng về tình trạng của nam nhạc sĩ.

Đại diện đơn vị sản xuất chương trình truyền hình thực tế RuPaul’s Drag Race, nơi Piane từng tham gia, đã gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của anh.

Đơn vị này bày tỏ sự bàng hoàng trước tin buồn, đồng thời nhấn mạnh di sản âm nhạc mà nam nghệ sĩ để lại. Dù cuộc đời anh trải qua nhiều sóng gió, họ mong công chúng vẫn nhớ đến Piane như một người bạn ấm áp và một tài năng âm nhạc xuất chúng.

Lucian Piane sinh ra tại thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Năm 2003, anh tốt nghiệp cử nhân âm nhạc chuyên ngành sáng tác tại Đại học New York, từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình.

Năm 2004, Piane đảm nhận vai trò trợ lý âm thanh tại lễ trao giải Oscar lần thứ 76. Ba năm sau, anh tiếp tục làm trợ lý sản xuất âm nhạc cho bộ phim ca nhạc Hairspray (2007), tác phẩm mang về cho anh một đề cử Grammy. Năm 2008, nam nhạc sĩ còn tham gia hòa âm cho bộ phim Pretty Ugly People.

Sự ra đi đột ngột của Lucian Piane khép lại cuộc đời của một nghệ sĩ từng có những dấu ấn đáng chú ý trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Tin tức về cái chết của anh khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi tiếc thương.