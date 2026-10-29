Nam nghệ sĩ từng phủ sóng màn ảnh Việt, nay bán đồ ăn, tự tay giao hàng

Nam nghệ sĩ kinh doanh đồ ăn online, tự tay giao hàng

Ở tuổi U70, NSND Việt Anh vẫn miệt mài với nghệ thuật, đồng thời cùng vợ kinh doanh đồ ăn online. Hình ảnh nam nghệ sĩ tự lái xe máy giao hàng khi rảnh rỗi khiến nhiều người chú ý bởi sự giản dị, gần gũi.

NSND Việt Anh. Ảnh: FBNV

NSND Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958 tại Tp.HCM. Ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980, ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch nổi tiếng như: Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi và 41 đóa hồng.

Trên màn ảnh nhỏ, nam nghệ sĩ cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim: Hoa thiên điểu, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi và Gia đình là số 1. Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, trước khi được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Những năm gần đây, nghệ sĩ Việt Anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách như: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, nghệ sĩ còn tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ.

Nam nghệ sĩ thường tự lái xe máy giao đồ ăn cho khách khi có thời gian rảnh. Ảnh: FBNV

Bên cạnh công việc nghệ thuật, NSND Việt Anh còn cùng bà xã Chân Chân kinh doanh đồ ăn online. Thực đơn có những món như: tôm kho tàu, miến xào hải sản, với giá khoảng 250.000 đồng mỗi hộp.

Trong khi Chân Chân phụ trách nấu nướng, nam nghệ sĩ thường tự lái xe máy giao đồ ăn cho khách khi có thời gian rảnh. Nếu lịch trình bận rộn, ông mới nhờ đến dịch vụ giao hàng. Từ một hoạt động làm thêm lúc nhàn rỗi, công việc dần trở thành niềm vui chung của hai vợ chồng khi nhận được sự ủng hộ từ khách hàng.

Cả hai cũng tận dụng mạng xã hội để giới thiệu món ăn và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Chân Chân đồng thời hỗ trợ chồng xây dựng nội dung, hình ảnh trên các nền tảng trực tuyến.

NSND Việt Anh U70 mới mua được nhà, viên mãn bên vợ trẻ kém 36 tuổi

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị bên bà xã Chân Chân kém ông 36 tuổi. Sau nhiều năm thuê trọ, nam nghệ sĩ cuối cùng cũng mua được căn hộ riêng, có nơi an cư và vun đắp tổ ấm.

Sau thời gian hẹn hò, Việt Anh và Chân Chân đăng ký kết hôn, chuyển về sống tại một căn hộ chung cư ở Bình Chánh, Tp.HCM. Đây là thành quả từ nhiều năm chắt chiu của nam nghệ sĩ sau hành trình dài gắn bó với nghệ thuật.

"Tôi quyết định mua căn hộ, xem như có nơi chốn đi về để yên tâm dựng xây tổ ấm", nam nghệ sĩ từng chia sẻ với Vietnamnet.

Vợ chồng NSND Việt Anh đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh: FBNV

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Chân Chân còn hỗ trợ chồng phát triển hình ảnh trên mạng xã hội và tư vấn công việc nghệ thuật. Ngược lại, nam nghệ sĩ hướng dẫn vợ kỹ năng diễn xuất. Cả hai thường cùng nấu ăn, đi chơi và tận hưởng những chuyến du lịch ngắn ngày.

Dù chuyện tình chênh lệch tuổi tác nhận nhiều ý kiến trái chiều, Việt Anh cho biết ông lựa chọn sống tích cực, không để những lời bàn tán ảnh hưởng đến đời tư. Với ông, sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống quan trọng hơn tuổi tác.

Ngoài gia đình, NSND Việt Anh vẫn duy trì niềm đam mê nghề diễn, tham gia giảng dạy và truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Ở tuổi xế chiều, ông không còn đặt nặng danh vọng mà mong có thêm những vai diễn hay, đồng thời giữ gìn sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bình yên bên người bạn đời.