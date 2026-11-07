Nam nghệ sĩ thay thế Đại Nghĩa mang lại hạnh phúc cho Phương Mỹ Chi

Tối 7/11, Phương Mỹ Chi chính thức mang đêm nhạc Dân chơi dân ca đến với khán giả Thủ đô, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư công phu, sự xuất hiện của NSND Tự Long trong vai trò MC thay thế Đại Nghĩa cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc cho nữ ca sĩ.

Nếu ở đêm diễn tại TP.HCM, MC Đại Nghĩa là người đồng hành, dẫn dắt khán giả đi qua những câu chuyện âm nhạc của Phương Mỹ Chi thì tại Hà Nội, vị trí này được trao cho NSND Tự Long. Sự thay đổi tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến màu sắc rất riêng cho chương trình, nhất là khi đêm nhạc được tổ chức tại vùng đất giàu truyền thống văn hóa và nghệ thuật.

NSND Tự Long đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội.

Vốn là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Bắc, NSND Tự Long cho thấy sự duyên dáng và tinh tế trong cách dẫn dắt. Không chỉ hoàn thành vai trò kết nối các tiết mục, nam nghệ sĩ còn khéo léo tạo ra những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, giúp không khí đêm nhạc trở nên tự nhiên, ấm áp. Lối trò chuyện vừa sâu sắc, vừa hài hước của anh cũng tạo được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người trẻ có mặt tại chương trình.

Đáng chú ý, việc Phương Mỹ Chi lựa chọn NSND Tự Long thay thế MC Đại Nghĩa được nhiều khán giả đánh giá là một quyết định khéo léo. Bởi lẽ, mỗi vùng miền đều có những nét văn hóa và cách thưởng thức nghệ thuật riêng. Sự hiện diện của một nghệ sĩ có vị thế, được công chúng miền Bắc yêu mến như Tự Long không chỉ giúp chương trình thêm phần gần gũi với khán giả Thủ đô mà còn thể hiện sự trân trọng của Phương Mỹ Chi dành cho mảnh đất cô đặt chân đến biểu diễn.

NSND Tự Long gây ấn tượng với lối dẫn dắt đầy duyên dáng và gần gũi với khán giả trẻ.

Ở góc độ khác, sự kết hợp này còn cho thấy cách Phương Mỹ Chi chăm chút cho từng đêm diễn trong hành trình Dân chơi dân ca. Nữ ca sĩ không đơn thuần mang nguyên một chương trình từ TP.HCM ra Hà Nội, mà có sự điều chỉnh nhân sự để phù hợp hơn với không khí và khán giả địa phương. Đây cũng là yếu tố giúp đêm nhạc có được bản sắc riêng, thay vì chỉ là phiên bản lặp lại của đêm diễn trước đó.

Đối với Phương Mỹ Chi, một đêm diễn thành công không chỉ được đo bằng chất lượng âm nhạc hay sự đầu tư về sân khấu, mà còn nằm ở những cảm xúc mà cô và ê-kíp có thể mang đến cho khán giả. Sự đồng hành của NSND Tự Long vì thế trở thành một mảnh ghép đáng nhớ, góp phần giúp nữ ca sĩ có thêm một đêm diễn đáng tự hào tại Thủ đô.

Đêm nhạc của Phương Mỹ Chi trọn vẹn hơn nhiều nhờ sự góp mặt của NSND Tự Long.

Từ Đại Nghĩa ở TP.HCM đến NSND Tự Long tại Hà Nội, Phương Mỹ Chi cho thấy sự linh hoạt trong cách xây dựng chương trình và kết nối với công chúng. Dù người dẫn dắt thay đổi, tinh thần mà Dân chơi dân ca hướng đến vẫn được giữ vững: tôn vinh âm nhạc truyền thống bằng một diện mạo trẻ trung, hiện đại nhưng không đánh mất những giá trị văn hóa cốt lõi. Sự xuất hiện của NSND Tự Long không chỉ làm mới đêm diễn mà còn góp phần mang đến cho Phương Mỹ Chi một niềm hạnh phúc trọn vẹn trong lần trở lại với khán giả Hà Nội.