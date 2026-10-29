Nam nghệ sĩ hài 62 tuổi bán mì ở Mỹ, chuẩn bị đón con chung với vợ kém 30 tuổi

Sinh năm 1964 tại TP.HCM, Lê Huỳnh là gương mặt vô cùng quen thuộc đối với đông đảo khán giả yêu mến sân khấu hài kịch. Vào giai đoạn sự nghiệp phát triển sôi nổi, tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với hàng loạt tiểu phẩm nổi tiếng như Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi... Sự linh hoạt trong lối thể hiện cùng cách diễn xuất tự nhiên, duyên dáng đã giúp anh khẳng định được chỗ đứng riêng biệt trong làng giải trí.

Thời kỳ đỉnh cao, Lê Huỳnh thường xuyên biểu diễn tại các sân khấu hải ngoại, có nguồn thu nhập tốt và cuộc sống khá dư dả. Tuy nhiên, sau những biến cố đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, anh từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế và phải bắt đầu lại cuộc sống.

Nam danh hài đắt show một thời Lê Huỳnh.

Lê Huỳnh từng kết hôn với diễn viên Kiều Oanh. Hai người có một con gái chung và từng là cặp đôi được chú ý trên các sân khấu hài. Sau khi chia tay, nam nghệ sĩ dần trở nên kín tiếng hơn về đời tư, đồng thời tìm hướng đi mới cho công việc và cuộc sống.

Trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật trong những năm sau đó, Lê Huỳnh tích cực tham gia đóng phim truyền hình, xuất hiện trên các chương trình giải trí và thử sức thêm ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất lẫn MC. Mặc dù tần suất xuất hiện không còn dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, nam nghệ sĩ vẫn luôn giữ trọn ngọn lửa đam mê và sự gắn bó bền chặt với nghề diễn.

Nam danh hài vẫn gắn bó bền chặt với nghề diễn.

Đầu năm 2026, Lê Huỳnh chia sẻ anh vẫn duy trì việc đi lại giữa Việt Nam và Mỹ mỗi năm vài lần để cân bằng công việc. Đối với nam nghệ sĩ, nghệ thuật giờ đây là niềm vui tinh thần vô giá, anh luôn trân trọng từng cơ hội được trở lại phim trường thay vì nặng lòng câu chuyện danh tiếng hay mải mê chạy theo hào quang xưa cũ.

Nếu sự nghiệp nghệ thuật có những nốt thăng trầm, thì chuyện tình cảm của Lê Huỳnh cũng trải qua không ít sóng gió. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nam nghệ sĩ tìm được hạnh phúc mới bên diễn viên Mỹ Linh, kém anh 30 tuổi. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và duy trì cuộc sống gắn bó suốt hơn một thập kỷ.

Chuyện tình của hai người từng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi khoảng cách tuổi tác. Theo chia sẻ của Lê Huỳnh, anh và Mỹ Linh quen nhau khi nam nghệ sĩ về Việt Nam dự sinh nhật đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Khi ấy, Mỹ Linh vốn yêu thích các tiểu phẩm của Lê Huỳnh từ trước, còn anh ấn tượng với sự tự tin, cởi mở của cô gái trẻ.

Nam danh hài cưới vợ kém 30 tuổi sau 3 tháng quen biết.

Chỉ sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, cả hai đã quyết định về chung một nhà. Điều đặc biệt là chính Mỹ Linh lại là người chủ động đề xuất chuyện cưới xin. Nam nghệ sĩ mau chóng nhận lời bởi cảm nhận được giữa hai người có rất nhiều nét tương đồng từ sở thích, tính cách cho tới lối sống đời thường.

Dù vậy, hành trình yêu thương của họ từng đối mặt với không ít rào cản. Mỹ Linh từng bộc bạch rằng cô từng gặp sự phản đối gay gắt từ người thân và bạn bè khi quyết định gắn bó với người đàn ông hơn mình tới 30 tuổi. Thế nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống hôn nhân êm ấm đã chứng minh khoảng cách tuổi tác không thể trở thành rào cản một khi vợ chồng biết thấu hiểu, tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau.

Sau quãng thời gian dài kiên trì chờ đợi, niềm hạnh phúc trọn vẹn đã đến khi vợ chồng Lê Huỳnh chuẩn bị đón chào thiên thần nhỏ đầu lòng. Theo dự kiến, em bé sẽ chào đời vào tháng tới. Ở độ tuổi 62, đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến nhưng cũng đi kèm không ít đắn đo, lo lắng khi nam nghệ sĩ sắp bước vào một chặng đường hoàn toàn mới trong cuộc đời.

Vợ chồng Lê Huỳnh sắp chào đon con chung sau nhiều năm mong mỏi.

Sức khỏe của bà xã Lê Huỳnh hiện rất ổn định, tinh thần vô cùng rạng rỡ và phấn chấn trong những tháng cuối thai kỳ. Cột mốc này lại càng thêm phần thiêng liêng bởi nữ diễn viên từng phải trải qua nhiều biến cố mất mát trước đó. Bởi vậy, sự xuất hiện của em bé lần này chính là món quà vô giá bù đắp cho những năm tháng dài mong ngóng.

Song hành cùng niềm hạnh phúc gia đình, cuộc sống trên đất Mỹ của hai vợ chồng cũng ghi nhận những bước ngoặt đáng kể. Kể từ giữa năm 2026, họ đã sang Mỹ để bắt đầu ổn định cuộc sống mới. Trong tháng 6/2026, Lê Huỳnh đã quyết định mở một tiệm mì để gia tăng thu nhập, anh tự tay vào bếp chế biến và đon đả phục vụ thực khách thay vì chỉ đứng ở vai trò quản lý.

Lê Huỳnh bán mì tại Mỹ để kiếm thêm thu nhập, anh được Nhật Cường và Lê Tuấn Anh đến ủng hộ.