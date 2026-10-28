Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Quách Gia Thi - Lớp: 5A2 - Trường: Tiểu học Gia Sàng tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi “Năm năm một chặng đường – mái trường hạnh phúc trong tôi” của học sinh Quách Gia Thi - Lớp: 5A2 - Trường: Tiểu học Gia Sàng.

Mỗi sự thay đổi của thời gian đều mang theo một mầm xanh hy vọng mới, để những mái trường mãi là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao.

Năm năm một chặng đường

Gia Sàng ngôi trường mới

Sáng sân trường vẫy gọi,

Khắc ghi mãi trong tim.

Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào em còn là một cô bé lớp Một nhỏ xíu, tay nắm chặt tay mẹ, rụt rè trước cánh cổng trường trong ngày khai giảng đầu tiên. Vậy mà hôm nay, em đã là học sinh lớp Năm - những anh chị lớn nhất của trường Tiểu học Gia Sàng.

Nhìn lại năm năm đã qua, em nhận ra mình không chỉ lớn lên từng ngày mà mái trường thân yêu cũng có những đổi thay thật đặc biệt.

Năm em học lớp Một, ngôi trường mang cái tên thân thương: Trường Tiểu học Hương Sơn. Đây là nơi em học những nét chữ đầu tiên và được bước vào một thế giới mới lạ, đầy màu sắc. Em nhớ sân trường ngập nắng, những hàng ghế đá ẩn hiện trong tán lá bàng và tiếng cười trong trẻo của chúng em sau mỗi giờ học. Những điều tưởng như bình dị ấy lại trở thành những kí ức đẹp nhất của tuổi thơ.

Rồi một ngày, ngôi trường của em có một sự thay đổi lớn. Ngày 1 tháng 9 năm 2026, trường Tiểu học Hương Sơn, trường Tiểu học Cam Giá và trường Tiểu học Đồng Liên chính thức sáp nhập, trở thành một mái nhà chung mang tên: Trường Tiểu học Gia Sàng.

Ngày nghe tên trường mới, em có chút bùi ngùi. Em nhớ Hương Sơn - cái tên đã gắn với những năm tháng đầu tiên của mình. Em từng nghĩ: Liệu khi tên trường thay đổi, những kí ức cũ có mất đi không?

Nhưng rồi em hiểu rằng kí ức không nằm trong một cái tên.

Kí ức nằm trong tiếng trống trường, trong trang vở, trong lời cô giáo, trong những người bạn và trong trái tim của mỗi học sinh.

Hương Sơn không mất đi. Hương Sơn được viết tiếp trong Gia Sàng.

Từ ngày trở thành mái nhà chung, sân trường trở nên đông vui hơn với sự hiện diện của các thầy cô và một số bạn bè đến từ các phân hiệu. Ban đầu, chúng em còn thấy xa lạ và ngượng ngùng. Nhưng những giờ học, những hoạt động tập thể đã đưa tất cả lại gần nhau. Những điều nhỏ bé ấy đã làm nên một bức tranh lớn - một bức tranh mà chúng em cảm thấy mình thuộc về ngôi trường này.

Với em, đó chính là hạnh phúc.

Hạnh phúc không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Hạnh phúc có thể là mỗi sáng được vui vẻ đến trường, được bạn bè gọi tên, được thầy cô lắng nghe.

Là khi làm bài chưa tốt vẫn nhận được một lời động viên. Là khi mình buồn, có một người bạn ngồi bên cạnh.

Dưới mái trường Gia Sàng, thầy cô không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn dạy cách sống. Thầy cô dạy chúng em biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết yêu thương và sẻ chia.

Khi chúng em mắc lỗi, thầy cô nhắc nhở chúng em sửa sai. Khi chúng em chưa tự tin, thầy cô động viên để chúng em mạnh dạn bước lên phía trước. Nhờ vậy, từ một cô bé lớp Một nhút nhát, em đã trở thành một Liên đội trưởng năng động và bản lĩnh hơn.

Bây giờ, em hiểu rằng trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi dạy chúng em cách trở thành một người tử tế.

Chỉ còn ít tháng nữa thôi, em sẽ rời xa mái trường Tiểu học để bước vào một chân trời mới. Em sẽ nhớ sân trường có nắng, tiếng trống trường mỗi sáng, những giờ học, tiếng cười của bạn bè và những lời dặn dò của thầy cô. Em sẽ nhớ sân trường Hương Sơn của những ngày đầu tiên.

Và em sẽ nhớ Gia Sàng - mái trường đã cùng em đi qua những tháng năm đẹp nhất của tuổi thơ.

Mai này, có thể em sẽ học ở một ngôi trường khác, gặp những người bạn khác và bước đến những chân trời rộng lớn hơn. Nhưng em tin rằng trong trái tim mình vẫn sẽ có một khoảng thật trong trẻo dành cho nơi này.

Bởi em biết ngôi trường hạnh phúc không phải là nơi không có đổi thay, mà là nơi sau mỗi đổi thay, tình yêu thương vẫn còn lại và những ước mơ vẫn tiếp tục được chắp cánh.

Hương Sơn là nơi em bắt đầu.

Gia Sàng là nơi em tiếp tục lớn lên.

Năm năm - một chặng đường.

Ngắn thôi, nhưng đủ để một đứa trẻ trưởng thành và đủ để một mái trường trở thành một phần kí ức không thể nào quên.

Năm năm một chặng đường,

Bao yêu thương ở lại.

Dù có đi xa mãi,

Gia Sàng - mãi trong tim.

Gửi ngôi trường em yêu.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải:https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc