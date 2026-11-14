Nam Minh sôi nổi Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục năm 2026

Những ngày giữa tháng 11, không khí văn hóa, thể thao và giáo dục tại xã Nam Minh trở nên sôi nổi với chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục lần thứ II năm 2026. Chương trình gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam và các hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Các em học sinh trình diễn trang phục truyền thống tại lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục xã Nam Minh lần thứ II năm 2026.

Theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 5/11/2026, UBND xã Nam Minh tổ chức các hoạt động trong tháng 11, tập trung từ ngày 9 đến 24/11. Chương trình hướng tới xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện thể chất và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ là các hoạt động thi đấu thể thao, gồm cầu lông, pickleball và kéo co. Các môn thi đấu tạo cơ hội để học sinh, người dân tham gia giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết.

Học sinh hào hứng tham gia thi kéo co trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục xã Nam Minh lần thứ II năm 2026.

Tại các hoạt động kéo co, những đội chơi tập trung sức lực, phối hợp nhịp nhàng trong tiếng cổ vũ của người xem. Không khí thi đấu hào hứng góp phần tạo nên sự sôi nổi cho chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ.

Các vận động viên tham gia thi đấu pickleball trong khuôn khổ các hoạt động thể thao hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục xã Nam Minh năm 2026.

Cùng với thể thao, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh. Những bộ trang phục truyền thống, màn biểu diễn trống và các hoạt động trên sân khấu góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, khơi dậy tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ.

Tiết mục biểu diễn trống hội tại lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục xã Nam Minh lần thứ II năm 2026, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư cũng là nội dung trọng tâm. Theo kế hoạch, các thôn tổ chức ngày hội từ ngày 10 đến 24/11, tập trung vào ngày 15/11 tại nhà văn hóa thôn.

Tại ngày hội, các khu dân cư đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bình xét, tuyên dương gia đình văn hóa năm 2026 và những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Người dân cũng tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan. Địa phương hướng tới xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời vận động các gia đình thực hiện nếp sống văn minh.

Gắn kết văn hóa với giáo dục và xây dựng cộng đồng

Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục năm nay còn hướng tới đội ngũ nhà giáo và học sinh trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), xã Nam Minh tổ chức chương trình gặp mặt vào ngày 18/11 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã.

Các em học sinh biểu diễn tiết mục múa tại lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục xã Nam Minh lần thứ II năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi và lan tỏa tình yêu văn hóa, nghệ thuật trong nhà trường.

Các trường học triển khai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tổ chức hội giảng, hội học, triển lãm và thi đồ dùng dạy học. Địa phương cũng khuyến khích các nhà trường bình chọn, tuyên dương giáo viên tiêu biểu, học sinh giỏi.

Nhiều hoạt động dành cho học sinh như thi viết, vẽ tranh, làm báo tường, sản xuất video, hội diễn văn nghệ, thi cắm hoa và trang trí lớp học được đưa vào chương trình hưởng ứng. Các hoạt động tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng khiếu, phát huy khả năng sáng tạo và hiểu thêm về truyền thống tôn sư trọng đạo.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thông tin và phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng. Chương trình dự kiến triển khai từ ngày 10 đến 24/11 tại một số trường học trên địa bàn.

Xã Nam Minh cũng chú trọng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng được quan tâm nhằm khuyến khích người dân duy trì việc học tập, nâng cao kiến thức trong đời sống.

Để bảo đảm các hoạt động diễn ra theo kế hoạch, UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và đơn vị liên quan. Phòng Văn hóa và Xã hội tham mưu, hướng dẫn triển khai; Công an xã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ; Phòng Kinh tế tham mưu kinh phí. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể, nhà trường, doanh nghiệp và các thôn cùng vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia.

Với chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 24/11, Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục lần thứ II năm 2026 đang tạo không gian giao lưu giữa các khu dân cư, nhà trường và người dân. Qua đó, Nam Minh hướng tới gắn kết việc gìn giữ truyền thống văn hóa với phát triển giáo dục, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.