Nam MC VTV được gọi là 'dẫn đâu thắng đó' ở Olympia: Từng là kỹ sư Bách khoa, bỏ học bổng Hàn Quốc để theo đuổi đam mê

Nam MC được gọi vui là “dẫn đâu thắng đó” tại Olympia

Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989, là một trong những gương mặt dẫn chương trình quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh từng xuất hiện trong nhiều chương trình như Chuyển động 24h, Việc tử tế, Cà phê sáng với VTV3 và 60 phút mở.

Đặc biệt, Sơn Lâm còn được khán giả yêu thích Đường lên đỉnh Olympia gọi vui là MC điểm cầu “dẫn đâu thắng đó”. Biệt danh này xuất phát từ hai lần anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại các điểm cầu chung kết năm.

Năm 2023, Sơn Lâm dẫn tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa, nơi cổ vũ thí sinh Lê Xuân Mạnh. Kết quả, nam sinh giành ngôi quán quân Olympia năm thứ 23.

Một năm sau, nam MC tiếp tục đảm nhận điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn, Huế, đồng hành cùng thí sinh Võ Quang Phú Đức của Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Phú Đức sau đó cũng xuất sắc giành chức vô địch Olympia năm thứ 24.

Hai lần liên tiếp có mặt tại điểm cầu của nhà vô địch khiến Sơn Lâm được khán giả nhắc đến như một MC đặc biệt may mắn.

Tốt nghiệp kỹ sư lọc hóa dầu, từ bỏ học bổng Hàn Quốc để thi vào VTV

Trước khi bén duyên với truyền hình, Sơn Lâm theo học ngành kỹ sư lọc hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Dù lựa chọn ngành học thiên về kỹ thuật, anh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với các hoạt động sân khấu từ thời phổ thông.

Năm 2010, khi đang là sinh viên năm thứ hai, Sơn Lâm được trường cử tham gia cuộc thi Sinh viên Thủ đô tài năng thanh lịch và giành giải nhất. Đây là một trong những dấu mốc giúp anh có thêm cơ hội thể hiện khả năng trước công chúng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Sơn Lâm từng dành gần hai năm tìm kiếm công việc trong lĩnh vực hóa học. Anh trải qua nhiều lần thay đổi công việc, bị từ chối tuyển dụng trước khi nhận được học bổng học thạc sĩ ngành Hóa học tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, niềm đam mê với công việc dẫn chương trình khiến anh quyết định trở về Việt Nam, từ bỏ cơ hội học tập ở nước ngoài để tham gia thi tuyển vào VTV.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với truyền hình, Sơn Lâm đảm nhận nhiều chương trình thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ tin tức, đời sống đến giải trí. Anh cũng từng dẫn chương trình Vua tiếng Việt, tiếp nối NSND Xuân Bắc từ mùa thứ năm.

Theo thông tin được chia sẻ trong tháng 10/2026, nam MC dự kiến tiếp tục đồng hành cùng Khánh Vy trong chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026.

Từ một sinh viên ngành kỹ thuật đến gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia, hành trình của Sơn Lâm cho thấy một lựa chọn nghề nghiệp khác với chuyên ngành đào tạo ban đầu, xuất phát từ niềm yêu thích dành cho sân khấu và công việc dẫn chương trình.

Ảnh: FBNV