Nam MC nào thay Sơn Lâm dẫn 'Vua Tiếng Việt' trên VTV?

Sau 6 mùa phát sóng, chương trình “Vua Tiếng Việt” bước vào mùa thứ 7 với sự thay đổi người dẫn dắt. MC Đức Bảo là gương mặt tiếp theo đảm nhận vai trò này, sau NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm.

MC Đức Bảo thay MC Sơn Lâm dẫn chương trình “Vua Tiếng Việt” mùa mới.

Đây là lần đầu tiên nam MC đồng hành cùng gameshow về tiếng Việt. Đức Bảo cho biết rất bất ngờ khi nhận được lời mời. Nam MC cho biết anh đã xin ê-kíp vài ngày để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Dù có nhiều năm kinh nghiệm dẫn chương trình, việc đảm nhận vai trò MC của “Vua Tiếng Việt” mang đến cho anh những thử thách riêng.

Theo Đức Bảo, anh được khán giả biết đến nhiều nhờ khả năng dẫn tiếng Anh. Anh nhìn nhận vốn tiếng Việt của mình ở mức khá, chưa phải điều gì quá xuất sắc để có thể tự tin rằng mình đã am hiểu tường tận ngôn ngữ mẹ đẻ.

“Thực ra ban đầu mình cũng hơi băn khoăn. Mình xuất phát điểm là dân kỹ thuật, sau này làm MC nhưng lại được biết đến nhiều bởi khả năng dẫn tiếng Anh. Vì thế, khi nhận lời với ‘Vua Tiếng Việt’, mình hiểu đây cũng là một lựa chọn có phần mạo hiểm và thách thức đối với chính bản thân mình trong vai trò người dẫn chương trình”, anh chia sẻ.

Anh lựa chọn tâm thế cầu thị, coi mỗi số ghi hình là dịp học hỏi và trau dồi kiến thức. Qua các phần thi, câu trả lời của người chơi và chia sẻ từ ban cố vấn, nam MC có thêm những khám phá về từ ngữ, cách diễn đạt cũng như sự phong phú của tiếng Việt.

“Mình đến với Vua Tiếng Việt cũng với mục tiêu học hỏi, trau dồi và làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của mình. Sau mỗi số dẫn, mình lại thấy yêu tiếng Việt hơn một chút, bởi mình được học thêm rất nhiều điều từ chính người chơi và ban cố vấn”, Đức Bảo nói.

MC Đức Bảo là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV.

Đức Bảo tốt nghiệp ngành kỹ thuật, bén duyên với truyền hình rồi từng bước trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Nam MC có kinh nghiệm dẫn song ngữ, đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như VinFuture, SEA Games, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng DIFF và V Concert.

Năm 2022, Đức Bảo nhận giải Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.