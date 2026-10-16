Nam MC mới của Vua tiếng Việt có học vấn đáng nể: Từng học chuyên Amsterdam, tốt nghiệp Bách khoa, TOEFL 105/120

Từng học chuyên Amsterdam, tốt nghiệp Bách khoa và đạt 105/120 TOEFL

MC Bùi Đức Bảo sinh năm 1987, là một trong những gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh được khán giả biết đến qua phong cách dẫn lịch lãm, khả năng ứng biến linh hoạt và đặc biệt là kỹ năng dẫn chương trình bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Trước khi bén duyên với truyền hình, Đức Bảo có nền tảng học vấn thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Nam MC từng là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó theo học ngành Điện tử - Viễn thông tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tốt nghiệp đại học, anh từng làm việc tại một công ty máy tính. Tuy nhiên, nhận thấy công việc chưa thực sự phù hợp với sở thích và định hướng cá nhân, Đức Bảo quyết định tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực khác. Anh chuyển sang làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện, đồng thời bắt đầu thử sức với vai trò dẫn chương trình.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Đức Bảo còn sở hữu khả năng ngoại ngữ nổi bật. Anh từng đạt 105/120 điểm TOEFL iBT, mức điểm tương ứng trình độ C1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu.

Nhờ khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, nam MC có cơ hội dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Từ một người tốt nghiệp ngành kỹ thuật, Đức Bảo dần tìm được hướng đi phù hợp trong lĩnh vực truyền hình và trở thành một trong những MC song ngữ được đánh giá cao.

Từ kỹ sư rẽ hướng làm MC, nay dẫn Vua tiếng Việt mùa 7

Năm 2013, Đức Bảo tham gia cuộc thi Én Vàng và giành ngôi vị cao nhất. Thành tích này trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp anh có thêm động lực theo đuổi nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Sau cuộc thi, nam MC gia nhập VTV6 với vai trò biên tập viên, người dẫn chương trình, từng bước khẳng định năng lực qua nhiều chương trình truyền hình.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Đức Bảo ghi dấu ấn với Chúng tôi là chiến sĩ, Café sáng với VTV3, Trường teen, VTV Kết nối và nhiều chương trình khác. Anh còn được lựa chọn dẫn dắt những sự kiện quy mô lớn như SEA Games 31, lễ trao giải VinFuture, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và các chương trình âm nhạc lớn.

Năm 2022, Đức Bảo giành giải Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards. Năm 2023, anh tiếp tục được chú ý khi đảm nhận vai trò MC của Vietnam Idol trong mùa chương trình trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Mới đây, Đức Bảo được lựa chọn dẫn dắt Vua tiếng Việt mùa 7, trở thành MC thứ ba của chương trình sau NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm.

Trước đó, NSND Xuân Bắc gắn bó với 4 mùa đầu tiên, còn MC Sơn Lâm đảm nhận vai trò người dẫn ở mùa 5 và mùa 6.

Dù đã có khoảng 15 năm kinh nghiệm trong nghề, Đức Bảo thừa nhận việc dẫn dắt một chương trình chuyên sâu về ngôn ngữ mẹ đẻ là thử thách mới. Nam MC từng có chút băn khoăn khi nhận lời mời vì bản thân xuất phát từ ngành kỹ thuật và được khán giả biết đến nhiều nhờ khả năng dẫn tiếng Anh.

Anh cho rằng vốn tiếng Việt của mình vẫn cần được trau dồi thêm, đặc biệt khi chương trình đòi hỏi sự nhạy bén với từ ngữ, sắc thái biểu đạt và những kiến thức ngôn ngữ phong phú.

Thay vì xem đây là áp lực, Đức Bảo coi Vua tiếng Việt là cơ hội để tiếp tục học hỏi, mở rộng hiểu biết và khám phá vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ.

Vua tiếng Việt mùa 7 dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 16/10/2026. Sự xuất hiện của Đức Bảo hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho chương trình, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình làm nghề của nam MC.